وزير الطاقة الإماراتي: ندعو إيران لتنفيذ التزاماتها النووية

دعا وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، اليوم الاثنين، إيران، إلى تنفيذ جميع التزاماتها، والتعاون الكامل مع الوكالة لمعالجة الإشكالات المتعلقة بأنشطتها النووية.

وقال الوزير الإماراتي أمام المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن سياسة بلاده النووية شفافة بعدما افتتحت أول معمل للطاقة النووية هو الأول في المنطقة.

ويصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم، أمرا تنفيذيا يسمح بفرض عقوبات على الأطراف غير الأمريكية التي تتعامل مع إيران، بعد أيام من الإعلان عن تفعيل آلية "سناباك".

وكانت الولايات المتحدة أكدت، الأحد، أن إيران تمتلك مواد تمكنها من صناعة قنبلة نووية نهاية العام، فيما أعلنت عن توقيع عقوبات على 24 شخصاً وكياناً على علاقة ببرنامج إيران النووي.

وكشف مسؤول أمريكي كبير، الأحد، عن أن واشنطن ستفرض عقوبات على أكثر من 24 شخصاً وكياناً شاركوا في البرامج النووية والصاروخية والأسلحة التقليدية الإيرانية.

وقال المسؤول الأمريكي إن واشنطن تعتقد أن إيران ربما تملك مواد انشطارية تكفي لصنع قنبلة نووية بحلول نهاية العام.

وأوضح أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، سيصدر أمراً تنفيذياً، الاثنين، يسمح لأمريكا بفرض عقوبات على الأطراف غير الأمريكية التي تتعامل في الأسلحة التقليدية مع إيران.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن إيران وكوريا الشمالية استأنفتا التعاون بشأن مشروع الصواريخ بعيدة المدى.

هذا، وقال سامويل وربيرغ، المتحدث الإقليمي لوزارة الخارجية الأمريكية، في لقاء مع "العربية" إن الولايات المتحدة لها الحق فى إعادة فرض العقوبات على إيران، وإن واشنطن متفقة مع الأوروبيين حول الخطر الذي تمثله إيران علي المنطقة والعالم.

وأعلنت الولايات المتحدة، الأحد، على لسان وزير الخارجية، مايك بومبيو، تفعيل آلية "سناباك" وإعادة فرض العقوبات على إيران، وحذرت بأنها ستحاسب المخالفين لها.

وقال بومبيو، في تصريحات صحفية، إن "العقوبات المُعاد فرضها على إيران تشمل تمديدًا مؤقتًا لحظر الأسلحة".

ودعا وزير الخارجية الأمريكي جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى "الالتزام بالعقوبات المُعاد فرضها على إيران".