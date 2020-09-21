الحكومة تستعد لتطوير طريق "مسطرد القديم": سيصل لـ55 متر ببعض قطاعاته

عرض اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه معه اليوم، بحضور عدد من المسئولين خطة تطوير طريق "مسطرد القديم"، من تقاطعه مع شارع الحرية، حتى محور الفريق إبراهيم العرابي، بطول 7.5 كم، والذي يستهدف عدة قطاعات بالطريق.

وقال "عبدالعال"، خلال الاجتماع، إن "الخطة" تشمل إقامة كباري لعبور المشاة بطول الطريق، من نقاطعه مع شارع الحرية (محور مصر الجديدة) حتى ميدان المسلة، لتجنيب المارة خطورة عبور الطريق وتوفير وسائل آمنة لهم.

وأوضح أنه سيتم توسيع الطريق، وزيادة عدد الحارات المرورية، ليصل في بعض قطاعاته لـ55 متر في كلا الاتجاهين، الأمر الذي سيساهم في سرعة أكبر للسيارات العابرة للطريق بعد تطويره.

وتم عرض تصور تطوير كل قطاع بطريق مسطرد القديم، ويشمل: تطوير القطاع العرضي رقم 1، بالوصول بحارات المُرور به إلى 4 حارات مرورية بعرض 13 م، بدلاً من 2 حارة مرورية حالياً، بعرض 7 م.

وكذلك الوصول بالقطاع العرضي رقم 3، من 4 حارات مرورية بعرض 13 م، إلى 4 حارات ذهاب، و4 حارات إياب، بإجمالي عرض 27 م، بواقع 13 م لكل اتجاه، بما يساهم في تيسير حركة السيارات وتقليل الإزدحام والتكدس المروري.

كما تستهدف خطة التطوير الوصول بالقطاع العرضي رقم 4، إلى 5 حارات مرورية للذهاب، بعرض 16م، و4 حارات مرورية للإياب، بعرض 13م، بإجمالي عرض 30م، بدلاً من حارتي ذهاب، وحارتي إياب، بإجمالي عرض 16م، بالإضافة إلى توسيع كوبري مقام في القطاع العرضي رقم 5، ليكون بعرض 36م، ويكون إلى جانبه حارتان مروريتان بعرض 7م ذهاب، وحارتان أخريان بعرض 7م.

هذا إلى جانب توسيع القطاع العرضي رقم 8، من إجمالي عرض 55 متراً، ويضم 6 حارات مرورية بعرض 20م ذهاب، و7 حارات مرورية بعرض 12م، وبينهما مسار للترام، ليكون 55م أيضاً، ويضم كوبري، حوله طريق 5 حارات مرورية بعرض 16م، و5 حارات مرورية بعرض 16م، والقطاع العرضي رقم 9، وتحويله من 55م، يضم 4 حارات مرورية ذهاب بعرض 12م، وترام، ثم 3 حارات مرورية بعرض 6م، ليكون طريقاً واسعاً بعرض 55م، يضم 8 حارات مرورية للذهاب، بعرض 26م، و8 حارات مرورية للإياب، بعرض 26م، ويتم تحويل مسار الترام إلى 4 حارات مرورية بعرض 13م.