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فرض حجر إجباري على منزل في مسطرد بعد ظهور حالات مصابة بكورونا

كتب:

حسن صالح
05:00 م | السبت 25 أبريل 2020
جانب من فرض الحظر

جانب من فرض الحظر

فرضت الأجهزة المعنية والأمنية حجرا إجباريا علي منزل في منطقة مسطرد بشبرا الخيمة، بعد ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا، لأسرة سائق توك توك، لمدة 14 يوما، ومن المقرر رفع العزل بمنطقة المرجوشي في بهتيم، غدا، عقب انتهاء مدة العزل، وسلبية نتاىج العينات التي أخذت لبعض الأهالي في 37 منزلا.

وجرى التنبيه على قاطني المنزل بالعزل المنزلي داخل محال إقامتهم وفرض كردون أمني في المنطقة، لمنع دخول وخروج المواطنين المخالطين، مع تطهير وتعقيم المنزل والمنطقة بالكامل مع توفير كل احتياجات الأسرة من مستلزمات ومطهرات ومواد وسلع غذائية عن طريق جمعية الهلال الأحمر ومديرية التضامن.