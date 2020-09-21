"الهلال الأحمر": مستعدون بخطة شاملة للتخفيف من آثار الفيضانات

قال الدكتور رامى الناظر المدير التنفيذى للهلال الأحمر المصري، إنهم مستعدون بخطة شاملة، للتخفيف من آثار الفيضانات التي قد تواجه البلاد خلال الفترة المقبلة، وذلك بفرق مجهزة ومدربة على التعامل أثناء الكوارث الطبيعية.

تقديم خدمات الإسعافات الأولية.. وتجهيز أماكن للإيواء

وأضاف الناظر لـ"الوطن"، أن الخطة تشمل تقديم خدمات الإسعافات الأولية، بالإضافة إلى العمليات الإغاثية، وتجهيز أماكن الإيواء، ووضع خطة للاستجابة والدعم في حال سوء الأحوال الجوية، بدعم إغاثي من المركز الرئيسي في القاهرة إلى الأفرع، وكذلك الدعم من المخازن الاستراتيجية المنتشرة في الجمهورية.

رفع حالة التأهب بغرفة العمليات المركزية بفرق مجهزة على مدار الساعة

وأكد أنه تم رفع حالة التأهب بغرفة العمليات المركزية بفرق مجهزة على مدار الساعة، وكذلك فرق دعم بالمحافظات المتوقع حدوث سيول بها، سواء من داخل المحافظة أو تطبيقا لخطة الدعم والإزاحة، من الفروع المجاورة.

ولفت إلى أن الهدف الأساسي ومهمة الهلال الأحمر هو مساندة السلطات وأجهزة الدولة في حالات الأزمات والكوارث، على أن تكون تلك الاستجابة سريعة وفعالة، طبقا لمعايير اسفير العالمية للإستجابة للكوارث.

من جانبها، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، رفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى مراكز الإغاثة بجميع مديريات التضامن، استعدادا للتغيرات المناخية المقبلة وما يصاحبها من سقوط أمطار، والتي تصل في بعض المحافظات إلى سيول، مشيرة إلى أنه يتم تخصيص مبالغ بالملايين ضمن الخطة الاستثمارية للوزارة، لشراء مهمات الإغاثة.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه يتم تدريب العاملين في مجال الإغاثة بمعدل دورة تدريبية سنويا على الأقل، سواء في المديريات أو بواسطة الإدارة العامة للإغاثة، إضافة إلى التدريب الذي تقوم به جمعية الهلال الأحمر للمتطوعين لديها، وتشترك الجهات الإدارية في ذلك، بإرسال أخصائيين للتدريب على أعمال الإغاثة.