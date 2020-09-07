تعرف على دور الهلال الأحمر المصري خلال الأزمات

يضع الهلال الأحمر المصري خطة تفصيلية لمواجهة الكوارث، تعتمد على نوع الكوارث المحتملة والأماكن الأكثر عرضة لحدوثها، والامكانات والقدرات الموجودة، ويعتبر دور الهلال مكملا لدور الدولة، إذ يتمتع بعضوية اللجنة العليا للدفاع المدني واللجان الفرعية بالمحافظات، لذلك فالخطة الموضوعة يجب أن تتماشى مع الخطة العامة للدولة.

ويقدم الهلال الأحمر المصرى ، العديد من الخدمات، سواء من خلال توفير الدم أو أعمال الإغاثة في حالة الكوارث والنكبات كالسيول من جانب المتطوعين لدى الهلال الأحمر المصرى بكل المحافظات، إضافة إلى العمل على تنمية سيناء.

ويرصد "الوطن" في تقرير عن أهم الخدمات التي يقدمها الهلال الأحمر المصري في حالة الكوارث، ويعمل عبر سلسلة من الخطوات هي:

- تقييم الاحتياجات وتنسيق عمليات الاستجابة بالسرعة والفاعلية المطلوبة على ضوء نوع الكارثة وحجم الخسائر الناجمة عنها.

- وضع الخطط السابقة الإعداد محل التطبيق.

- تنظيم غرف عمليات تعمل على مدار اليوم في المركز العام والفروع.

- استدعاء كوادر الهلال الأحمر المصري من أعضاء ومتطوعين وشباب للمشاركة في مختلف المهام.

- تقديم المهمات الإغاثية من الرصيد المتوفر بالمخازن المختلفة ثم من السوق المحلى وتعزيز الفروع.

- تنظيم أماكن الإيواء المؤقت بالتنسيق مع الجهات الأخرى.

- التعرف على الفئات والأشخاص الأكثر تضررًا أو الذين لديهم ظروف خاصة.

- البحث عن المفقودين ولم شمل الأسر.

- تقديم الرعاية الصحية من خلال مستشفيات وعيادات الهلال الأحمر المصري واستقبال المصابين.

- تشغيل بنوك الدم على مدار اليوم وتحفيز المواطنين للتبرع بالدم عند الحاجة.

- استقبال تبرعات المواطنين والجهات المختلفة سواء كانت نقدية أو عينية.

- معاونة السلطات في مواجهة الكوارث والأزمات.

- التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية والجمعيات الأهلية المحلية.

- زيارة المصابين بالمستشفيات وتقديم الدعم النفسي لهم ولذويهم.

- فتح قنوات الاتصال مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر واللجنة الدولية للصليب الأحمر والجمعيات الوطنية الأخرى.

- متوسط حجم المساعدات التى يقدمها الهلال الأحمر المصرى سنويا تقرب من 50 مليون جنيه سواء في مجال الإسعافات الأولية أو في التغذية أو المساعدات خارج مصر.

- تنفيذ برنامج "صحة وسلامة" بالمدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتوعية الأطفال بالبعد عن العنف.

- لدى الهلال الأحمر المصرى ما يقرب من 20 ألف متطوع بالمحافظات ويستطيع أن يستوعب ما يقرب من 200 ألف متطوع يقومون بأعمال الإغاثة.

- التنسيق مع الوزارات المعنية خاصة في مجال الإغاثة مثل وزارات الداخلية والتضامن والمحليات.

- التنسيق مع وزارة التضامن والمحافظ لتوفير الاحتياجات من السلع الغذائية للمحتاجين في سيناء.

- يوفر الهلال كميات من الدم تقترب من 33 ألف كيس دم سنويا، ومن المستهدف أن تصل فى أواخر العام الحالي إلى 45 ألف متبرع.

- تقديم خدمات طبية للمواطنين من خلال المستوصفات الطبية والمستشفيات التابعة للهلال بالعديد من المناطق.