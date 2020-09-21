طفرة غير مسبوقة في توصيل الغاز للمنازل بعهد السيسي: 3 آلاف شقة يوميا

تُدخل الدولة المصرية الغاز الطبيعي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمنازل، لقرابة ضعف عدد "الشقق" التي دخلها الغاز الطبيعي في قرابة 33 سنة، بما يوازي 190% تقريباً من إجمالي الكمية التي وصلها الغاز خلال الفترة من 1981 حتى 2014.

عدد الوحدات في 33 سنة

ووفق إحصائية حكومية رسمية، أطلعت "الوطن" على نسخة منها؛ فإن إجمالي عدد الوحدات السكنية المستفيدة من خدمة الغاز الطبيعي منذ تولي الرئيس الأسبق حسني مبارك، مرورا بالمرحلة الانتقالية، والفترة التي تولى الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي، مرسي مقاليد حكم البلاد، بلغت نحو 6.2 مليون وحدة سكنية، وذلك خلال الفترة من عام 1981، حتى عام 2014.

إنجازات السيسي

وحسب تقرير رسمي؛ فإن عدد الوحدات التي تم توصيلها خلال الفترة من 2014، حتى 2020، والتي تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مقاليد حكم البلاد، بلغت 5.1 مليون وحدة سكنية، بنسبة ارتفاع تبلغ 82%، لتبلغ إجمالي عدد الوحدات لقرابة 11.3 مليون وحدة سكنية وصلها الغاز الطبيعي حتى العام الجاري.

وقالت مصادر حكومية مسئولة، لـ"الوطن"، فضلت عدم ذكر اسمها، إن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تستهدف وصول عدد الوحدات السكنية التي يصلها الغاز إلى 18 مليون وحدة سكنية، بزيادة تُقدر بـ7.7 مليون وحدة سكنية خلال الأعوام الأربعة المقبلة.

3 آلاف شقة يدخلها الغاز يوميا

وتوضح "المصادر"، أنه بحساب عدد "الشقق" التي يدخلها الغاز الطبيعي خلال 10 أعوام فقط من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي للبلاد، أي خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2024؛ فإنها تبلغ 11.8 مليون "شقة"، بمتوسط 1.2 مليون وحدة سكنية يدخلها الغاز الطبيعي سنوياً، أي بمعدل 3 آلاف "شقة" يومياً تقريباً.

وتلفت المصادر إلى أن إجمالي متوسط عدد الشقق التي يدخلها الغاز في 10 سنوات فقط من عهد السيسي، يوازي 65.5% من إجمالي عدد الشقق التي دخلها الغاز الطبيعي حتى عام 2024.

الاكتفاء الذاتي من الغاز

وتشير المصادر إلى سعي الدولة المصرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية بحلول العام المالي 2022/ 2023.

ويبلغ حجم الاستثمارات في قطاع البترول والثروة المعدنية نحو 1.16 تريليون جنيه، في أكثر من 159 مشروعًا، وأهم تلك المشروعات، هو توصيل الغاز الطبيعي لأكبر عدد من الوحدات السكنية، إذ تم توصيل الغاز إلى أكثر من 5 ملايين وحدة سكنية خلال السنوات الست الأخيرة، مقارنًة بـ6 ملايين وحدة سكنية فقط في 25 عام حتى 2014، مع استهداف وصول العدد إلى 18 مليون وحدة سكنية خلال السنوات الأربع المقبلة.