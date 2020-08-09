أستاذ بترول: 2021 عام تحقيق الإنجازات في قطاع توصيل الغاز للمنازل

قال الدكتور سعيد كامل أستاذ البترول والغاز بكلية الهندسة جامعة السويس إن الدولة المصرية تعمل الآن على أحد أهم المشاريع القومية العملاقة فيما يتعلق بالغاز الطبيعي، حيث تعمل الدولة جاهدة على مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، وهو ما يجعل عام 2021 عام تحقيق الإنجازات في قطاع توصيل الغاز للمنازل.

واضاف كامل لـ"الوطن"، أن استراتيجية الدولة في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل أدت إلى توفير كمية كبيرة من استهلاك البوتاجاز، حيث إن استهلاك مصر خلال عام 2004 من البوتاجاز المعبأ للاستخدام المنزلى فقط 2.53 مليون طن.

وأشار إلى أنه يتم حالياً الانتهاء من برنامج الحكومة الطموح لتوصيل الغاز الطبيعي إلى 3.4 مليون وحدة سكنية بنهاية العام المالى الحالي 2020-2021 قبل موعده المستهدف بعام، مؤكداّ حرص الدولة من خلال القيادة السياسية والحكومة على تقديم كافة أوجه الدعم والمتابعة المستمرة للمشروع القومى للغاز الطبيعى للمنازل والتوسع في استخداماته لمختلف مناطق الجمهورية تيسيرا على المواطنين وتعظيماً للاستفادة منه كإحدى الثروات التى تتمتع بها مصر بديلاً للبوتاجاز بما يسهم في خفض كميات استيراده من الخارج، كما أن إجمالى عدد الوحدات السكنية التي وصلها الغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية بلغ 11.2 مليون وحدة سكنية منذ بدء هذا النشاط وحتى الان.

ولفت إلى أنه جارى العمل حالياً على تنفيذ برنامج لتوصيل الغاز الطبيعى إلى مليون و 100 الف وحدة سكنية بمختلف محافظات الجمهورية خلال العام المالى 2020/2021 بالرغم من التحديات الخاصة بجائحة انتشار فيروس كورونا، مؤكدا استمرار مبادرة وزارة البترول لتقسيط مساهمة المواطن في تكلفة التوصيل إلى وحدته السكنية على 6 سنوات بدون مقدم وبدون فوائد بواقع 30 جنيه شهرياً للمناطق الجديدة التي يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة وتعمل بنظام المشروع.

وأوضح انه فى اطار برنامج التوسع في توصيل الغاز الطبيعى في كافة انحاء الجمهورية، جارى حالياً إجراء مسح شامل لكافة المناطق بمختلف محافظات الجمهورية لإستهداف المناطق الصالحة للتوصيل لمواكبة خطة الدولة حتى عام 2030، ودراسة أساليب جديدة للتوصيل إلى المناطق البعيدة عن شبكات الغاز والتي تتوافر فيها كافة العوامل الفنية ومواصفات الأمان وذلك بإستخدام الغاز الطبيعي المضغوط من خلال ناقلات أرضية ذات تقنيات مواكبة لأحدث المواصفات العالمية، حيث يجري حالياً الإنتهاء من الدراسات الفنية والمالية اللازمة للبدء في توصيل الغاز الطبيعي لمحافظة الوادي الجديد مع الأخذ في الإعتبار الحفاظ على أعلى معايير الأمان ولاسيما أن توجه الدولة بإنشاء شبكة الطرق الجديدة يدعم تنفيذ ذلك الأسلوب بعد أن أصبحت الطرق مؤهلة لإستخدام هذه التقنية التي تعد الخيار الأمثل للتوصيل لمحافظة الوادى الجديد التي تبعد عن أقرب مصدر للغاز الطبيعي حوالي 230 كيلو متر وبالتالي ارتفاع تكلفة إنشاء الشبكات وعدم الاستفادة من موارد الدولة ودراسة أساليب جديدة للتوصيل الى المناطق البعيدة عن شبكات الغاز والتي تتوافر فيها كافة العوامل الفنية ومواصفات الأمان وذلك بإستخدام الغاز الطبيعي المضغوط من خلال ناقلات أرضية ذات تقنيات مواكبة لأحدث المواصفات العالمية.

ويتم حاليا استكمال منظومة استخدام عدادات الغاز مسبقة الدفع بعد نجاح تنفيذ مشروع تجريبي لإستخدام 20 ألف عداد بمناطق الأسمرات 1، 2 وبشائر الخير 1، 2، 3 .

كما تم اسناد توريد 1.2مليون عداد مسبوق الدفع لإحدى شركات وزارة الإنتاج الحربي للبدء في طرحهم للإستخدام خلال العام المالي الحالى .

ومن المخطط تركيب 600 ألف عداد وتركيب الباقى تباعاً خلال السنوات المقبلة كما يتم دراسة وضع خطة لإحلال العدادت الميكانيكية القديمة بأخرى مسبقة الدفع وهو مايحقق عدة مزايا حيث يتمكن المواطنون من التحكم ومراقبة إستخدامهم للغاز الطبيعي وبالتالي الحفاظ على الطاقة ، الى جانب رفع كفاءة منظومة تحصيل مستحقات الدولة عن استهلاك الغاز الطبيعى بالاضافة الى تنسيق مشترك بين وزارتا البترول والثروة المعدنية والإسكان والمرافق ولتكامل الجهود بحيث يتم إتاحة مناطق جديدة للتوصيل لتقديم خدمات متكاملة للمواطنين وهو ما يساعد على تنمية تلك المناطق والحفاظ على موارد الدولة بما يعود بالنفع على موازنة الدولة وكذلك توصيل المرافق بشكل متكامل للمواطنين.