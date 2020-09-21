سمير غانم لـ"الوطن": مفيش أجمل من حب الناس وبشكرهم واحد واحد

شكر الفنان الكبير سمير غانم، كل من اطمئن على صحته خلال الساعات الماضية، بعد أن انتشرت شائعة مرضه ودخوله المستشفى.

وقال غانم لـ"الوطن": "شكرا لكل من سأل عني، ولكل من لم أستطع الرد على اتصالاتهم بسبب كثرتها، أنا الحمد الله فى صحة طيبة وأحسن حال".

وأضاف: "مفيش أجمل من سؤال الناس علي، وحبهم لي، فأنا أحب أن أشكرهم فردا فردا".

يذكر أنه في مطلع الشهر الجاري طمأن الفنان سمير غانم الجمهور، عن حالته الصحية، قائلا: "أنا نفسي في سني ده ألعب كورة تاني مع الأهلي، وأقعد على كرسي قدام الجون، واللي عاوز يدخل جون يدخله مفيش مشكلة".

واسترجع "غانم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على شاشة قناة "المحور"، ويقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، ذكرياته مع فيلم "يارب ولد"، قائلا: إن البعض يرغب في استكمال الجزء الثاني من الفيلم، معبرا عن سعادته بمحادثة الكابتن إكرامي ضيف البرنامج.