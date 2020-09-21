الإفتاء: الشعب لن يكذب ما يراه بعينيه من إنجازات ويصدق أكاذيب الإخوان

قال الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الشعب المصري متفوق بوعيه وإرادته، وحبه للخير والتنمية، لافتًا إلى أنه لا يخسر المراهنة على ذكائه وتدينه السليم الراقي الوسطي، الذي يثبت للناس رفضه لكل الدعوات المتطرفة، التي تحاول أن تجذب به إلى شواطئ الخوارج.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "الشرع الشريف سمى هذه الجماعات بالخوارج، لأنها خارجة عن الاصطفاف المجتمعي ومعنى الوطنية والشعب".

وتابع أن الشعب المصري في تدينه ووعيه، أقرب ممثل للوسطية، لافتًا إلى أن المصريين رافضون لأي دعوة للتخريب والهدم ويدعم دعوات التعمير والبناء، وأنه لن يصدق الأكاذيب والشائعات التي يحاول الإخوان نشرها بكل الوسائل.

وأردف: "الشعب المصري لن يكذب ما تشاهده عيونه كل يوم من مشروعات البناء والتنمية، لأن هذه الجماعة تحاول النيل من استقرار وتنمية ومستقبل الوطن، فهذه الجماعة خائنة ومن ثم فهي لا تحبنا وقلوبها سوداء وتكره مستقبلنا".