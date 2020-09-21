"6 فيلل وقصرين ومزرعة".. والد الهارب محمد علي يكشف حجم ممتلكاته

كشف علي عبدالخالق، والد المقاول الهارب محمد علي، حجم الأصول التي امتلكها نجله داخل وخارج مصر، موضحاً أن قائمة ممتلكات نجله شملت: 6 فيلل و2 قصر ومزرعة ومبنى إداري.

وأضاف "عبدالخالق" في تصريحات لـ"الوطن"، أن المقاول الهارب امتلك قصراً في مارينا، وقام ببيعه للفنان محمد رمضان قبل سنوات بمقابل 10 ملايين جنيه، وكانت قيمته السوقية تبلغ 35 مليون جنيها، بحسب قوله، إضافة إلى قصر آخر امتلكه محمد علي في منطقة الرحاب.

وأشار "عبدالخالق" إلى أن قائمة ممتلكات نجله ضمت 3 فيلل في مدينة "مدينتي"، وفيلا في حي القرنفل بالتجمع الخامس، ومبنى إداري في التجمع الخامس أيضاً، ومزرعة خاصة على طريق الإسماعيلية.

وعن ممتلكاته خارج مصر، أوضح والد المقاول الهارب أن نجله امتلك فيلا في دبي بالإمارات، وأخرى في برشلونة في إسبانيا.

وتابع "عبدالخالق": "كل ممتلكاته داخل مصر قام ببيعها، فضل منيّم فينا ويبيع حاجة في حاجة، باع الفيلل والقصور والعربيات وكل حاجة، ولما كنت أساله كان يقول في كل مرة إنه بيبيع علشان يشتري حاجة أحسن".

ولفت "عبدالخالق" إلى أن نجله طلب منه أن يصاحبه في السفر خارج مصر قبل أن يبدأ من الخارج في بث فيديوهاته المحرضة، لكنه رفض، قائلاً: "قلت له لا، ماليش خروج برا مصر، وكنت مفكر أنه مسافر عادي هيصور فيلم ويجي تاني زي ما قالنا".

وتابع "عبدالخالق": "حوّل كل أصوله لسيولة، وسافر برا مصر، وخرب بيته وخرب بيتنا وهاجم بلده الفاشل الحرامي اللي سرق فلوس العائلة وورث أولاد شقيقه إبراهيم"، موضحاً أن محمد علي لم يعد يمتلك "حجرة واحدة في مصر"، وتابع: "أنا عايش في إيجار جديد، لأنه باع كل حاجة وبيصرف برا ببذخ".

وأشاد "عبدالخالق" بإدارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلاً: "ربنا يحمي رئيس مصر اللي بيبني ويعمر وعمل إنجازات لم تحدث في مصر من قبل، وأهم هذه الإنجازات حالة الأمن والأمان، كنا عايشين في فوضى والرئيس السيسي جاء بالاستقرار لمصر، وابني العاق ومن يحركونه يريدون عودة الفوضى من جديد، لكن ده بعيد عن عيونهم".

والد الهارب محمد علي: حرامي واتبرأت منه "ولو شوفته هضربه بالجزمة"

وكان علي عبدالحالق، قد هاجم نجله المقاول الهارب في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، مؤكداً أنه "ابن عاق"، ورفض الاستجابة لكل النصائح التي قدمها له، ووصفه بـ"الشخص الفاشل" بعد فشل دعوته الجديدة للتظاهر ونشر الفوضى والعنف، والتي لم تلق أي استجابة بين المصريين على غرار الدعوات التحريضية السابقة على مدار عامين.

وقال "عبدالخالق" في تصريحات لـ"الوطن": "ابني ولد عاق وفاشل ومريض شهرة واتبرأت منه، وكل اللي بيعمله ده علشان مرضه بالشهرة والنجومية، حتى لو على حساب أهله وبلده، ومحمد لا يفقه شيء في السياسة، ولا عمره كان بيفهم سياسة ولا مهتم بقضايا الشأن العام، لكن بيتم تحريكه من الخارج من جانب التنظيم الدولي للإخوان، وهو فرحان بالشو والشهرة".