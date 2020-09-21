فيديو.. المقاول الهارب يسب المصريين: انزلوا يا بقر يا متخلفين

سّب الفنان الهارب محمد علي، الشعب المصري، عقب إصابته بصدمة نتيجة تلقين الشعب المصري له وللجماعة الإرهابية درسًا جديدًا في حب مصر بعدم الاستجابة لدعوته للعنف والتخريب ونشر الفوضى في الدولة أمس 20 سبتمبر.

وقال "علي"، خلال مقطع فيديو نشره على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، : "حزب الكنبة اللي قاعد متخلف، قاعد يتفرج علينا، انزلوا دافعوا عن بلدكم يا بقر يا متخلفين".

وتجاهل الشعب المصري جماعة الإخوان الإرهابية، ودعواتها التحريضية والمشبوهة لتخريب البلد وإثارة الفوضى، فما حدث أمس من تجاهل المصريين لدعوات الإخوان والممثل الفاشل للتظاهر وإثارة الفوضى يعكس وعي المواطنين بمصالح الوطن وأولوياته خلال المرحلة الحاسمة التي نعيشها، والأزمات التي يمر بها العالم أجمع.

وظهر المقاول الهارب أمس ايضًا في حالة هيستيرية، تساءل فيه "هي قنوات المعارضة فين"، موجهًا حديثه إلى قنوات الجماعة الإرهابية، قائلا: "انتوا مريحين ولا بعافية إن شاء الله، ولا المذيعين مريحين في البيت ولا إيه، انتوا بس فالحين فى الكلام".

ووصف الإعلاميين بالقنوات المحرضة والممولة التابعة للجماعة الإرهابية بالخونة قائلاً: "يالا يابيه، ماتطلعوا وتجيبوا شعب مصر، ولا تلزمونى".