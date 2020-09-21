"مصر السيسي" يتصدر "تويتر".. ومعلقون: الرئيس حبيب الشعب

تصدر هاشتاج "مصر السيسي"، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث أعرب فيه المعلقون، عن حبهم الشديد للرئيس عبدالفتاح السيسي، والتفافهم وراء القيادة الحكيمة، متهمين قناة "الجزيرة" القطرية وجماعة الإخوان الإرهابية، بأنها تسعى لزعزعة أمن واستقرار الدولة المصرية، فضلا عن السعي لإسقاطها.

وقال أحد المعلقين: "كلنا معك يا افضل رئيس حكم مصر، كلنا على قلب رجل واحد واقفين في ضهر بلدنا ورئيسنا ومش هنسمح لشوية خونه هاربين انهم يعيدوا سيناريوهات الخراب والدمار تاني، وبنطالب بإعدامهم في ميدان عام، مصر عظيمة وشعب عظيم تحيا جمهورية مصر العرببة، تحيا مصر السيسى حبيب الشعب".

وعلق آخر على إرهاب جماعة الإخوان، قائلا: "يمهل ولا يهمل ولن يفلت الظالم واكيد لكل ظالم نهاية تحيا جمهورية مصرالعرببة تحيا مصر السيسى حبيب الشعب، ياريس ربنا يديم عليك الصحة والعافيه يا حبيب الشعب تحيا جمهورية مصرالعرببة تحيا مصر السيسى".

وقال آخر: " قتلوا ودمروا وخربوا ومتاجرين بالدين، عليهم من الله ما يستحقون، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، لعنة الله عليكم يا اخوان يا إرهابين يا علماء الصهيونيه، يحيا الزعيم السيسي، تحيا مصر السيسي رئيسى وافتخر تحيا مصر، الخزى والعار عليكم ايها الخونة المجرمين المخربين الكاذبين المنافقين والناشرين الفساد فى الأرض".