العمدة: استمرار مشروعات قومية خلال كورونا ساعد في نمو الاقتصاد سريعا

قال كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن الاجراءات الاحترازية التي قامت بها الدولة في أوائل العام الجاري، للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، كان لها تأثير على مصر مثلها مثل دول العالم، موضحًا أن مصر حاولت احتواء أزمة كورونا عن طريق دعم العمالية غير المنتظمة، وتقليل أقساط القروض لتقليل الخسائر.

وأضاف "العمدة"، خلال مداخلة هاتفية في نشرة "الساعة السادسة"، على شاشة "التلفزيون المصري"، أن استمرار المشروعات القومية بشكل متسارع خلال أزمة كورونا، ساهم في ارتفاع معدل النمو الداخلية الاقتصادي، وعودة نشاط عجلة الاقتصادي المصري بشكل أسرع من المتوقع.

وألمح إلى أن الاقتصاد المصري، يحظى بتوقعات إيجابية من المنظمات الاقتصادية العالمية، فقالت مؤسسة جولدمان ساكس إن السياحة ستعود نهاية العام الجاري وبداية عام 2021، إلى السوق المصري، وهذا سيعمل على تحسين الاستثمارات، مؤكدا في الوقت ذاته، على أن الإصلاح الاقتصادي هو الذي أعطى للاقتصاد المصري مناعة للتعامل مع هذه الظروف الصعبة بحسب إشادات صندوق النقد والبنك الدولي.