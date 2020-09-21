في يومه العالمي.. جهود كبيرة لمصر في محاربة الإرهاب ودعم جهود "السلام"

عرضت شاشة "extra news"، تقريرًا عن الاحتفال باليوم العالمي للسلام، الذي يوافق 21 سبتمبر من كل عام، وتدعو فيه الأمم المتحدة جميع الأمم والشعوب في هذا اليوم، إلى الالتزام بوقف القتال، والاحتفاء به من خلال الأنشطة المعلوماتية.

وذكر التقرير، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سعى منذ توليه الحكم إلى تقديم الدعم للدول لبناء السلام، وتبنت مصر مبادرة إسكات البنادق، للتوصل إلى اتفاق نهائي مع أطراف النزاع بربوع القاهرة السمراء.

وأوضح التقرير، أن السيسي أكد أمام منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، أن السبيل الأمثل لإقرار السلام في القارات الإفريقية، والعالم يّكمن في معالجة الأسباب الجذرية للمشكلات التي تهدد السلم والأمن، ومنع نشوب الأزمات والنزاعات في المركز الأول من خلال الدبلوماسية الوقائية والوساطة لتسوية الخلافات التي قد تنشأ بين الدول.

ووقعت مصر مع الاتحاد الإفريقي أثناء رئاستها للاتحاد على اتفاقية استضافة مركز للاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، وأوضح الرئيس أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة، أن أهداف المركز تتمثل في تقييم ومراقبة تنفيذ سياسة الاتحاد الإفريقي في سياسات الإعمار وإعادة التنمية في الدول التي تنتهي من حل النزاعات.

وتشارك مصر من أجل دعم منظومة السلم والأمن الإفريقي بكثافة في قوات حفظ وبناء السلام في إفريقيا كما أنها تدفع إلى تكون قوات عمليات حفظ السلام في إفريقيا مشكلة من قوات إفريقية بعيدا عن بعثات الأمم المتحدة إعمالا لمبدأ الحلول الإفريقية لمشكلات الإفريقية.