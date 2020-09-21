اعترافات شاب يعذب زوجته حتى الموت في عين شمس: "رفعت صوتها عليا"

"مراتي رفعت صوتها عليا قدام الجيران، وكمان مش بتسمع الكلام، فضربتها لحد ما جسمها بقى بلون الأزرق".. بتلك الكلمات أعترف شاب بتعذيب زوجته حتى الموت، في محضر الشرطة بعد القبض عليه، بتهمة القتل العمد.

وقررت النيابة، حبسه على ذمة التحقيقات، وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليها، لبيان أسباب وفاتها، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث.

أفادت تحقيقات النيابة العامة، أن المجني عليها حاولت تخليص طفلتيها من يد والدهما فكان مصيرها القتل، حيث انهال الزوج على زوجته ضربًا بالأيدي حتى أصيبت بإصابات بالغة في مناطق متفرقة من الجسد، وأحدثت التهابًا في الأوعية الدموية، ونقلت إثرها إلى المستشفى، ولفظت أنفاسها الأخيرة خلال محاولات إسعافها.

وقالت شقيقة المجني عليها في محضر الشرطة، إن شقيقتها "أميرة" شاهدت زوجها يضرب طفلتيهما بعنف، رغم أن أعمارهما لا تزيد عن 6 سنوات، وعندما أخبرته بالتوقف عن فعلته ترك الأطفاء واعتدى عليها بالضرب حتى الموت، وأن زوج شقيقتها كان يفتعل المشاكل معها بشكل مستمر حتى وصل به الأمر لقتلها بدم بارد بعدما اعتدى عليها أمام أطفالها.

وأضافت شقيقة المجني عليها، أن فوجئت باستغاثة شقيقتها بعدما تعرضت للتعذيب المبرح، وطلبت منها مساعدتها في الوصول إلي المستشفى، فكانت لا تستطيع الوقوف على قدميها من شدة الضرب والتعذيب، وعندما وصلت إلى المستشفى، تم احتجازها في غرفة الرعاية المركزة لسوء حالتها، وأثبتت الفحوصات أن الضرب والتعذيب، تسبب لها في مشاكل صحية خطيرة في الأوعية الدموية، ساهمت في وفاتها بعد 48 ساعة من دخولها المستشفى.

وانتقلت قوة أمنية إلى المستشفى، وتبين وفاة المجني عليها بعد أيام من دخولها للعلاج، وأثبتت التقارير الطبية أن المتوفية ساءت حالتها الصحية جراء الضرب والتعذيب، حتى تعرضت للالتهابات في الأوعية الدموية، وتم احتجازها داخل غرفة الرعاية المركزة حتى فارقت الحياة.