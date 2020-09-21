"عبدالراضي" يكشف حقيقة مظاهرات الإخوان بالجيزة: "هيصة دقيقتين ومشيوا"

كشف سامي عبدالراضي مساعد رئيس تحرير جريدة "الوطن"، حقيقة ما أشيع عن وجود تظاهرات في كفر قنديل والصف بأطفيح في محافظة الجيزة، لافتًا إلى أن الأعداد لم تتجاوز 200 شخص.

وأضاف عبد الراضي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "غالبية الأعداد هم أطفال ماشيين في الهيصة، عيال واقفة في شوارعهم قدام البيت بسبب الحر، ودخلوا في الهيصة، وعدد السكان في كفر قنديل والصف 900 ألف مواطن، وعندنا 200 و300 مواطن خرجوا، وده عدد لا يذكر".

وتابع: "في منطقة غرب النيل، هناك قرية اسمها الرقة وأخرى اسمها العطف ويبلغ عدد السكان هناك 50 ألف مواطن، وما شاهدناه يثبت أن عدد من خرجوا لا يتجاوز أكثر من 200 أو 300 شخص، أي إن المظاهرات في الجيزة، لم تتجاوز 1000 شخص في محافظة الجيزة".

وأردف أن محافظة الفيوم شهدت أحداثًا مشابهة: "كانت عيال بتجري وسط الهيصة والزحمة، ولو دققنا في الصورة والفيديو، هنلاقي إنها هلامية، ومفيش حاجة مذكورة، وعمومًا مفيش حاجة في محافظات الصعيد".

وحول الفيديوهات المنتشرة لتظاهرات الجماعة الإرهابية، قال عبد الراضي: "مننكرش إن فيه بعض عناصر الإخوان ببعض القرى والنجوع والكفور بينزلوا بعدد قليل، وبيستمروا دقيقتين ونصف، وبيصوروا وبيمشوا من مكانهم على طول".

وحول الوضع في ميدان التحرير، قال: "كلمت ضابطين معنيين بالأمر هناك، مفيش ولا الهوا هناك، والنهاردة مفيش حاجة في البساتين، وعشرات تجمعوا في الدويقة، وهم عبارة عن شوية سيدات وأطفال وشباب، عملوا هيصة على الخفيف، وامبارح برضه كان فيه حاجة في جزيرة الوراق، والنهاردة مفيش حد ظهر، وفي إسكندرية لم تشهد أي تجمع اليوم، وظهروا بالأمس في شارع جانبي وانتهى الأمر".