مواطنون شاهدوا سيارات التحذير من الفيضان: "كأنه فيلم ومش قادرين نصدق"

الحديث عن احتمالية وجود فيضان لمياه النيل في الآونة المقبلة، أثار حالة من الجدل في الساعات الماضية، وهو ما أكده حديث الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، برفع الاستعدادات الخاصة للتعامل مع الفيضان، للدرجة القصوى، حتى لا يحدث أي مكروه للمناطق المنخفضة والمعتدّى عليها على طول مجرى النيل، مشيرا إلى أن ما تقوم به وزارة الموارد المائية والري من تحذير، عبارة عن إجراءات احترازية وتحذيرية للمناطق المعتدى عليها في نهر النيل.

تحذير الري أعقبه سيارة تابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد، تجوب شوارع المدينة، لتحذير المواطنين من ارتفاع منسوب المياه، ومطالبتهم بإخلاء الأماكن الواقعة على أرض طرح نهر النيل.

تجوب سيارة تابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد شوارع المدينة، لتحذير المواطنين من ارتفاع منسوب المياه، ومطالبتهم بإخلاء الأماكن الواقعة على أرض طرح نهر النيل.

وأهابت الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد، بالمواطنين أصحاب الأقفاص السمكية والمنازل والورش والمصانع الواقعة على أرض طرح النيل، بسرعة إخلاء جميع هذه الأماكن؛ نظرًا لتوقع حدوث ارتفاع في منسوب مياه نهر النيل قد تصل إلى غمر الأرض أو فيضان على أرض النهر، وعليه تهيب الوحدة المحلية بالمواطنين إخلاء كل المباني من منازل وحظائر مواشي ومخازن وأقفاص سمكية وخلافه؛ حرصا على سلامة الأرواح وحفاظا على الممتلكات.

هشام: كنا في حالة ذهول.. وخايف على بيت العيلة

لم يتخيل أهالي مدينة رشيد أن الأمر حقيقة بالفعل، وفقًا لما قاله هشام أحمد هود، الذي يقطن بالقرب من شارع دهليز الملك في مدينة رشيد، لافتًا إلى أنه فوجئ بنداء إحدى السيارت التابعة للمحافظة، بإخلاء المواطنين لمنازلهم، وأصحاب المحلات أيضًا، وسط ذهول من أهالي المنطقة.

وأضاف "هود" لـ"الوطن"، ان الأمر حينما ظهر أمس انتشر على نطاق ضيق في المنطقة، ولكن لم ينتبه إليه الكثيرون قبل أن يحدث تحرك رسمي من قبل المحافظة والوحدات المحلية، "بصراحة مش قادر أصدق ولا استوعب اللي بيحصل، وخايف على بيت العيلة.

أحمد: أخدت عيلتي وسبت المكان

فيما قال ابن عمه محمد حسن هود، وأحد سكان المنزل نفسه، أنه فور سماع ما وجهت به تلك السيارة، قرر أن يأخذ أسرته ووالدته للذهاب لشقيقه بمحافظة الجيزة، حتى يكونوا بعيدين عن المخاطر المحتملة، على الرغم من اليقين الذي يشعر به ابن الـ29 ربيعًا بأن الدولة لن تترك تلك المناطق تغرق، وأن الأمر سيحل قريبًا.

كما أوضح أنه في البداية ظن ان الحديث مجرد توقع بعيد وغير محتمل، كما هو الحال بتوقع سقوط أمطار الذي كثيرًا ما يخطئ، قبل أن تصدمه الحقيقة، "سرحت لحظة كده وأنا سامع العربية وحسيت إننا في فيلم ومش حقيقي، سمعنا زمان وحكوا لنا عن فيضان النيل لكن عمرنا ما شوفناه".