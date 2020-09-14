وزير الري: السد العالي جاهز للتعامل مع فيضان النيل

أعلن الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الرى، أن «اللجنة العليا لمتابعة إيراد النهر فى حالة انعقاد مستمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع الفيضان هذا العام»، منوهاً بأن السد العالى جاهز للتعامل مع «الفيضان». وأكد «عبدالعاطى»، خلال اجتماع اللجنة، أمس الأول، بحضور القيادات التنفيذية لمتابعة موقف الفيضان لهذا العام ومتابعة حالة الأمطار على النيل الأزرق والمياه الواردة وآلية التعامل معها، ضرورة العمل على استمرار تنفيذ إزالة التعديات على المجارى المائية، خصوصاً مجرى نهر النيل وفرعى «دمياط ورشيد»، والتى تحد من قدرة الشبكة على استيعاب المياه الزائدة وقت الطوارئ.

"عبدالعاطى": المنسوب أعلى من المتوسط.. وانحساره نهاية سبتمبر

واستعرضت اللجنة موقف فيضان النيل، وإجراءات قطاع شئون مياه النيل، ومركز التنبؤ بقطاع التخطيط بالوزارة، من رصد وتحليل وتقييم لحالة الفيضان، وكميات المياه المتوقع وصولها حتى نهاية العام المائى الحالى 2021-2022، وتوقعت البيانات بدء انحسار معدلات الأمطار على منابع النيل بنهاية سبتمبر.

وتشير المؤشرات الأولية للفيضان إلى استمرار احتمالية أن يكون فى حدود أعلى من المتوسط، وأن الوارد خلال أغسطس وسبتمبر حتى الآن أعلى من نظيره فى العام الماضى، لكن ما زال من المبكر الحُكم بشكل نهائى على نوع وحجم الفيضان هذا العام انتظاراً لشهرى سبتمبر وأكتوبر، كما أنه نظراً لارتفاع معدلات سقوط الأمطار بالعاصمة السودانية الخرطوم بشكل غير مسبوق، وارتفاع منسوب المياه بالمجرى المائى، يتم التنسيق على مدار الساعة بين وزارتى الرى فى البلدين.

ويتابع مركز التنبؤ بالفيضان التابع لقطاع التخطيط، وباقى أجهزة الوزارة، خرائط الأمطار على منابع نهر النيل من بداية السنة المائية فى أغسطس، وتقوم كافة أجهزة الوزارة بالمتابعة على مدار الساعة لحالة الفيضان والأمطار بمنابع النيل، وأيضاً حجم المياه الواردة ووضع الخطط الموضوعة للتعامل معها.

على جانب آخر، أعلنت الوزارة استمرار إزالة التعديات والمخالفات على مجرى نهر النيل وأملاك الدولة، حيث نفذ قطاع تطوير وحماية نهر النيل بإدارة نيل الأقصر 10 قرارات إزالة بزمام هندسة نيل نجع حمادى، منها 8 قرارات (مبانى أسوار وأحواش)، وقرارا ردم على مجرى نهر النيل بمحافظة الأقصر، وبذلك يصبح إجمالى المخالفات التى تمت إزالتها على نهر النيل 56096 إزالة.