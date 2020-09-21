استشاري نفسي: شخصية طبيب المنيا مضطربة.. والسلوك لا علاقة له بالوظيفة

قال الأستاذ الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن طبيب المنيا المتهم بهتك عرض مريضة لديه، "مضطرب الشخصية"، مؤكدا أن الشخصية والسلوك، لا علاقة لها بالمستوى الوظيفي.

وأضاف فرويز لـ"الوطن"، أن من مظاهر الاضطراب، استغلال الوظيفة في تحقيق مآرب شخصية، مؤكدا أن السلوك يعتمد على التربية.

وقالت النيابة العامة، في بيان لها، إنها تلقت بلاغًا من الشرطة بنشوب شجار بين طبيب بمستشفى بني مزار بمحافظة المنيا، وبين ذوي سيدة اتهمته بهتك عرضها، خلال توقيعه الكشف الطبي عليها بعيادته، فانتقلت النيابة إلى العيادة وتبينت بعثرة محتويات غرفة الكشف نتيجة الشجار.

وقالت المجني عليها في التحقيقات التى باشرتها النيابة، إن المتهم لامس مواطن من جسدها خلال توقيعه الكشف عليها، ثم حاول التعدي عليها، إلا أنها دفعته عنها، وأخبرت ذويها بالواقعة، فوقع شجار بينهم وبين الطبيب.

وعلى سبيل الاستدلال، سألت النيابة العامة طبيبة عن الإجراءات التى اتخذها الطبيب خلال الكشف، فشهدت بعدم ملائمة ما آتاه الطبيب خلال توقيعه الكشف على المجني عليها لحالتها، وتجاوزه بذلك حدود العمل الطبي المباح.

وأكدت تحريات الشرطة، صحة ارتكاب المتهم الواقعة وفق التصوير الوارد بشهادة المجني عليها وزوجها، وأفادت التحريات بشهرة الطبيب المتهم بارتكاب وقائع مماثلة لم يبلغ المجني عليهن عنها خجلا، واللاتي لم تتمكن التحريات من التوصل إليهن.

واستمعت النيابة العامة للمتهم، الذي أنكر ما نسب إليه من اتهام مبررًا ما آتاه من أفعال معها، لإتمام توقيعه الكشف الطبي عليها، مؤكدًا تعدي ذوي المجني عليها عليه، وإتلافهم منقولات بالعيادة، والذين أنكروا ذلك خلال استجوابهم في التحقيقات، وأمرت بحبسه بتهمة هتك عرض المريضة المجني عليها.