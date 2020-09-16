انتهاء تنفيذ 4600 وحدة إسكان اجتماعي بحي الأندلس في العاشر من رمضان

أجرى المهندس علاء عبد العزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، جوله تفقدية بعدد من مشروعات مدينة العاشر من رمضان، يرافقه المهندس خالد شاهين، رئيس الجهاز والمشرف على جهاز تنمية خليج السويس، ومسؤولو الجهاز والمشروعات.

واستهل مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، جولته بتفقد مشروع "الإسكان الاجتماعي" بحي الأندلس، مشددًا على الالتزام الكامل بالمواصفات والبرامج الزمنية للانتهاء من أعمال الطرق والمرافق بما يتوافق مع تسليم الوحدات لحاجزيها.

كما أجرى مساعد نائب رئيس الهيئة، جولة مرورية على منظومة الصرف الصحي بالمدينة، مؤكّدًا جاهزية المولدات والطلمبات بكل روافع الصرف الصحي والاستعداد لموسم الشتاء.

واختتم "عبدالعزيز" الجولة، بتفقد أعمال تنفيذ المرحلة الثانية لمحطة تنقية المياه بطاقة 600 ألف م3/يوم، كما التقى مسؤولي المحطة، مشددًا على الالتزام بالتوقيتات المحددة للتشغيل.

من جهته، صرح "شاهين"، بأنَّ مشروع الإسكان الاجتماعي بحي الأندلس يشمل تنفيذ 11830 وحدة سكنية بإجمالي 569 عمارة، موضحاً أنَّه تمّ الانتهاء من تنفيذ 4600 وحدة سكنية بالمشروع طبقًا لخطة الإسكان الاجتماعي بالمدينة حتى 30 يونيو 2002.

وأضاف "شاهين"، أنَّ المشروع يعد من أكبر مشروعات الإسكان الاجتماعي بمدينة العاشر من رمضان، مؤكّداً الانتهاء من المشروعات الخدمية وتوصيل المرافق في المواعيد المحددة طبقا للجدول الزمني.

وأوضح المهندس خالد شاهين، أنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة تقلبات فصل الشتاء، وما يأتي معه من أمطار وسيول ونوات، وذلك للحفاظ علي أمن وسلامة المواطنين، كما تم التنسيق بين كافة الجهات المختصة ولا سيما في مجال شبكات المياه والصرف الصحي لرفع كفاءة شبكات الصرف، وتطهير مخرَّات السيول والبالوعات، والتأكد من عدم وجود أى مخلفات تعيق تصريف المياه علي مستوي كافة الأحياء وتطهيرها، والتأكد من جاهزية المعدات الخاصة بذلك، وكذا مراجعة منظومة الخط الساخن الخاصة بشكاوى المواطنين لاتخاذ التدابير اللازمة في حالة تقلبات الطقس.