بعد غياب يومين.. كشف لغز اختفاء طفلة الدقهلية: ابن عمها قتلها بعد التعدي عليها جنسيا

عثرت الأجهزة الأمنية بالدقهلية على جثة طفلة في ميت غمر، بعد يومين من اختفائها وتحرير محضر بذلك، وكشفت مباحث ميت غمر أن وراء ارتكاب الواقعة ابن عمها.

وكان تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث، يفيد بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة ميت غمر من والد الطفلة "ي. أ. س"،، 9 سنوات" من قرية "جصفا" التابعة للمركز باختفائها من أثناء لهوها أمام المنزل يوم الأحد الماضى.

وبتكثيف أعمال البحث والتحري، عثرت الأهالي علي جثة الطفلة مقتولة وملقاه داخل احدى الترع بالقرية، فتم إبلاغ الشرطة وجري تنقل الجثة إلي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ولأهمية الواقعة تم تشكيل فريق بحث برئاسة المقدم أحمد فريد رئيس المباحث ومعاوني المباحث النقيب محمد عيسي والنقيب محمد الشامي والنقيب يسري العشري وبتكثيف التحريات وتتبع خط سير الطفلة تبين أن وراء الواقعة ابن عمها ويدعى "أحمد" وهو الذى استدراجها أثناء لعبها وتعدى عليها جنسيا إلا أنها هددته فخاف بافتضاح أمره فتعدى عليها بالضرب وخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة والقى بجثتها بإحدى الترع بالقرية لإخفاء جريمته.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة و تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشر التحقيقات.