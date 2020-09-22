بدران يوضح آخر مستجدات كورونا: معدل الإصابات في يد المواطن وليس الدولة

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن هناك عدة أمور يجب اتباعها، تفاديًا للإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، مشددا على ضرورة تعزيز المناعة ومحاربة التدخين وتنظيف الأسطح، وكذلك لوحة مفاتيح أجهزة الحاسب الآلي والأسانسير، فضلًا عن غسيل الأيدي عند استخدام الكمامة، وأن يكون اللون الفاتح للفم والغامق للخارج وضرورة خلعها من الأذن.

وأضاف "بدران"، خلال حواره في برنامج "دائرة الحدث"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، أن عودة الإصابات في أوروبا، وارتفاعها مرة أخرى، جاء بسبب الاستمتاع بالصيف في الشواطئ والحفلات، الأمر الذي أدى إلى إغلاق 42 مدينة في فرنسا، وزادت الإصابات في أوروبا بنسبة 10 % نتيجة التهاون مع تحذيرات منظمة الصحة العالمية التي طالبت بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.

وأكد عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن فيروس كورونا أصبح يُصيب الأصغر عمرًا في أوروبا مؤخرًا، بعد عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وعدم استخدام الكمامة وغسل اليدين، موضحًا أن معدل الإصابات في مصر في انخفاض لكن الأمر في يد المواطن حاليا وليس الدولة، فالإصابات في أغسطس الماضي كانت 231 إصابة، وتناقصت الإصابات، ثم ارتفعت هذه الإصابات بسبب التجمعات في الشواطئ.

وتابع: "كان يوم 8 سبتمبر الأعلى في شهر سبتمبر، وبلغت حينها 178 إصابة، وأقل يوم 20 سبتمبر 115 إصابة، الإصابات أقل من 200 إصابة لكنها لم تقل عن 100 إصابة، مطالبًا الجميع باستخدام الكمامة وتطهير اليد واستخدام الواقي البلاستيكي للوجه في المدارس وأماكن التجمعات العالية مع ضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي والتوقف عن المصافحة والعناق وتوفير المحالات التجارية للكمامات والمطهرات وعدم حضور الأشخاص بكثافة في الجنازات أو الأفراح.