تبدأ من جنيه.. تعرف على أسعار الأدوات المدارسية في سوق الفجالة

مع اقتراب موعد عودة المدارس، يبدأ أولياء الأمور في الاستعداد لشراء مستلزمات البيع والشراء، ويزداد الإقبال على منطقة الفجالة، التي تشتهر ببيع مستلزمات الدراسة بسعر الجملة، مما يجعلها قبلة الأهالي في مثل هذا الوقت من العام.

وخلال جولة لجريدة "الوطن"، على أسواق الفجالة لمعرفة أسعار مستلزمات الدراسة التي جاءت كالآتي..

الأقلام

وتراوح سعر دستة الأقلام الرصاص من 10 إلى 60 جنيهًا، وتراوح سعر علبة الألوان الخشب من 5 إلى 70 جنيهًا، وسعر الاستيكة من جنيه واحد إلى 10 جنيهات.

المقلمة

تراوح سعر المقلمة الواحدة ما بين 10 إلى 50 جنيهًا.

الزمزمية

وصل سعر الزمزمية من 7.5 جنيه إلى 80 جنيهًا للواحدة.

اللانش بوكس

وتراوح سعر اللانش بوكس من 12 جنيها إلى 70 جنيهًا، حسب النوع والخامة.

الكشاكيل

تباينت أسعار دستة الكشاكيل حسب عدد الأوراق لتبدأ من 19 جنيهًا وتصل إلى 25 جنيهًا، حسب جودة المنتج، ودستة الكشاكيل الــ 60 ورقة بسعر 20 جنيها

الكراسات

تراوحت أسعار دستة الكراسات ما بين 18 جنيهًا إلى 27 جنيهًا.

الكشكول السلك

وبدأ سعر الكشكول السلك من 10 جنيهات للواحد، ووصل سعر الأعلى لـ 90 جنيهًا.

جلاد الكراس

تباين سعر جلاد الكراسات "10 وحدات" ما بين 5 إلى 15 جنيهًا، حسب الخامة والنوع.

حقائب الأطفال "الشنط"

بدأت أسعار الشنط من 50 جنيهًا لرياض الأطفال، ووصلت إلى 250 جنيها للماركات والمرسومة بنظام D3.