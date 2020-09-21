التعليم العالي: مد تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة حتى مساء الغد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تقرر مد فترة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة المصرية حتى الساعة السابعة مساء غد الثلاثاء، الموافق 22 سبتمبر الجاري.

وأوضحت الوزارة، أن ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة علي مصلحة الطلاب الذين لم يتقدموا لتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، إضافة إلى إتاحة الفرصة للطلاب الذين حصلوا على زيادة درجات نتيجة التظلمات التي تقدموا بها لإعادة تصحيح بعض المواد لتسجيل رغباتهم، ولمنح باقي الطلاب إمكانية تعديل رغباتهم حتى الموعد المحدد لغلق الموقع، لإتمام عملية المراجعة والتوزيع ثم إعلان النتائج.

وأهابت الوزارة بالطلاب الذين لم يتقدموا لتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، أو الطلاب الراغبين في تعديل رغباتهم، بالالتزام بالموعد المحدد.

"عطا": 160 ألف طالب سجلوا رغبات المرحلة حتى الآن

وأعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والمشرف العام على مكتب التنسيق، أنّ عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بلغ حتى أمس 160 ألف طالب وطالبة للعام الجامعى 2020/ 2021، موضحًا أنه سيتم غلق باب التسجيل لطلاب المرحلة فى السابعة مساء اليوم الاثنين.

وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة، انتظام سير إجراءات إدخال رغبات الطلاب عبر موقع التنسيق الإلكترونى دون شكاوى، ووجّه الطلاب بكتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفاً أنه على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبى، ولن يُسمح لأى طالب بدخول معامل التنسيق دون ارتدائها، مع اتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

من جانبها، أعلنت وزارة التعليم العالى أنه تقرر تأجيل الإعلان عن نتائج اختبارات القبول بالجامعات الأهلية الجديدة الثلاث، وهي "الجلالة" و"الملك سلمان" و"العلمين"، لفترة لن تزيد على 72 ساعة، لحين مراجعة المستندات المرفوعة من من قبَل الطلاب الراغبين فى التقدم للالتحاق ببرامج وكليات الجامعات.

وأوضحت الوزارة فى بيان أمس أن التأجيل جاء بسبب الإقبال بأعداد كبيرة على البرامج والكليات من قبَل مختلف الشهادات (ثانوية عامة، وشهادات دولية، وشهادات عربية)، ووجود الكثير من المستندات المرفوعة على الملف الشخصى للطلاب المتقدمين للجامعات بشكل غير دقيق وواضح، حرصاً من الجامعة على عدم تأثير قيام بعض أبنائنا الطلاب برفع مستندات غير مدققة داخل ملفهم الشخصى على فرص قبولهم فى الجامعات الأهلية الجديدة.