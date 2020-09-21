"الجمعيات الأهلية" تبدأ توزيع آلاف الشنط وملابس المدارس على التلاميذ

قال الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن آلاف الجمعيات الأهلية، بدأت في تقديم المساعدات والدعم لآلاف الأسر الأولى بالرعاية، بجميع المحافظات، تزامنا مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد، لافتا إلى أن آلاف الجمعيات الأهلية، المتمثلة في جمعيات تنمية المجتمع، بخلاف الجمعيات الأهلية المخصصة لرعاية الطلاب، وزعت ملابس المدارس على التلاميذ، وكذلك شنط المدرسة بها كل المحتويات من "أقلام، كراسات، ألوان"، وجميع مستلزمات المدارس.

جمعيات تتكفل بسداد المصروفات الدراسية للطلاب في المدارس

وأضاف عبدالقوي، لـ"الوطن"، أن هناك جمعيات تتكفل بسداد المصروفات الدراسية للطلاب في المدارس لغير القادرين، بخلاف الدعم النقدي الموجه للأسر، ودعم شهري لمساعدتهم على استكمال الأبناء لتعليمهم، مشيرا إلى أن هناك جمعيات أيضا، تقوم بعمل اشتراكات سكة حديد للطلاب المسافرين لتلقي العلم في أماكن أخرى، بجانب توفير سيارات لنقل الطلاب.

وأوضح رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مصر، تلعب دورًا مهما في تنمية المجتمع من خلال العمل في أكثر من 20 مجالا، أهمها تنمية المجتمع، إضافة إلى مجالات رعاية المسنين، التعليم، الصحة، تنظيم الأسرة، الحفاظ على البيئة، العلاقة مع الشعوب، إضافة إلى الجمعيات التي تعمل في مجال حقوق الإنسان، لافتا إلى أن عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في مصر تبلغ نحو 57 ألف جمعية.

اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية الجديد على مكتب رئيس الوزراء

ولفت عبدالقوى إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية الجديد على مكتب رئيس الوزراء، وستصدر خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أنها تحمل الكثير من التسهيلات، من أهمها أنه يتم تشكيل الجمعية بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية مستوفيا بالمستندات المطلوبة ويكون له الشخصية الاعتبارية، بمجرد الإخطار، كما يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية.

وأضاف رئيس الاتحاد أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحاد والمنظمات الإقليمية والأجنبية التي لم تقم بتوفيق أوضاعها، خلال المدة المقررة، سيتم رفع الأمر من الجهة الإدارية إلى المحكمة المختصة والتي تقوم بحلها، وتؤول أموالها إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.