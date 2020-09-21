وزير التعليم يقرر تحصيل مصروفات العام الجديد إلكترونيا وعبر "البريد"

قرر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سداد جميع المصروفات المحصلة من الطلاب بالكامل في العام الدراسي الجديد، عبر حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، من خلال منافذ التحصيل الاإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومي للطالب.

كان "شوقي"، أصدر قرارا وزاريا حمل رقم 155 بتاريخ 21 سبتمبر، بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المداس بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام الدراسي 2020/ 2021.

وحظر الوزير، تحصيل أي نوع آخر من الرسوم أو الغرامات أو الاشتراكات أو مقابل الخدمات الإضافية على غير النحو المبين بهذا القرار.

وتضمن القرار أن تكون قيمة الرسوم الدراسية ومقابل الخدمات من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي 300 جنيه، ومن الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي 200 جنيه، ومن الصف الأول الثانوي حتى الصف الثالث الثانوي العام 500 جنيه، وصفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته 3 أو 5 سنوات 200 جنيه.

واشتمل القرار على بيان بالرسوم المقررة بقوانين، ومنها 3 جنيه للمرحلة الابتدائية و2 جنيه للمرحلة الإعدادية و3 جنيه للمرحلة الثانوية لصالح نقابة المهن التعليمية، وجنيه لكلا من رياض الأطفال والمرحلتين الابتدائية والاعدادية و2 جنيه للثانوية لصالح وزارة الشباب والرياضة، و4 جنيه من المرحلة الثانوية كرسم إضافي عند التقدم لأول مرة لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، و12 جنيهاً لطلاب كل المراحل صالح الهيئة العامة للتأمين الصحي، و5 جنيهات من كل المراحل لصندوق تكريم الشهداء.

واشتمل القرار على تحصيل المدارس الخاصة والدولية بأنواعها الرسوم المقررة بقوانين المذكورة سابقاً، ومقابل الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية.