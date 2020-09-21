مجاهد: نعمل على تحسين التعليم الفني ليصبح مثل ألمانيا

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إنّه جار إنشاء هيئة لضمان جودة التعليم الفني، لمراقبة ما تقدمه وزارات "التربية والتعليم، التجارة والصناعة، والتعليم العالي"، من خدمات تعليمية وتدريبة تتوافق مع سوق العمل.

وأضاف مجاهد في برنامج "كلام هوانم" المذاع على فضائية "الحدث"، أنّ التعليم الفني مرتبط مباشرة بسوق العمل، وهذا ما يفرقه عن التعليم الأكاديمي العام، موضحا أنّ الهيئة ستطور التعليم الفني ليشبه ما تقدمه ألمانيا، وسيتم الموافقة عليها من مجلس الوزراء، وإحالتها لمركز النواب لتكون خطوة لجعل التعليم الفني الاختيار الأول لأولياء الأمور وليس الثاني.

وتابع نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، أنّ التطوير بدأ بالفعل، لكن سيأخذ وقتا، موضحا أنّه يطبق حاليا في 120 مدرسة من إجمالي 2500، وسبب التأخير أنّ التعليم الفني يحتاج إلى وقت طويل.

ولفت مجاهد، إلى موافقة الحكومة مؤخرا على زيادة مخصصات الخاصة بالمواد الفندقية والفنية.