لماذا أوقفت التعليم طباعة 30 مليون كتاب للثانوية العامة؟

أوقفت وزارة التربية والتعليم، طباعة كتب المراحل الثانوية بسنواتها الثلاثة، تنفيذا لقرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بوقف طباعتها.

وأعلن شوقي، أنّه في إطار خطة تطوير التعليم والاعتماد على المنصات الإلكترونية المختلفة، والانتقال بالطالب المصري من الحفظ والتلقين للفهم والمناقشة والتحاور، والحصول على جرعة تعليمية حقيقية تُعينه على استكمال مشواره التربوي، وليس مجرد وسيلة لتحصيل درجات للدخول للجامعة، جرى توفير مليون و800 ألف تابلت لطلاب المراحل الثلاثة بالثانوية، وتوفير عدد من المنصات الإلكترونية ستكون منابر تعلم حقيقية يتواصل معها الطلاب على مدار 24 ساعة بنظام أون لاين.

وقالت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم، إنّ قرار شوقي ساهم في وقف طباعة نحو 30 مليون كتاب مدرسي، وتوفير قيمتها المقدرة بملايين الجنيهات لخزينة الوزارة للاستفادة منها في تطوير منظومة التعليم الإلكتروني.

وترصد السطور التالية المنصات الإلكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم، التي يدرس من خلالها الطلاب إلكترونيا وعن بعد، كما يلي:

منصة البث المباشر

تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منصة للتواصل المباشر بين الطلاب والمعلمين ذوي الخبرة، لتنظيم لقاءات مباشرة يتم إعلانها على المنصة طبقا للجداول المتاحة، وتهدف لتواصل فعال وبديل للحصص المدرسية عبر شبكة الإنترنت باستخدام برامج التعليم عن بعد.

منصة ذاكر

وفرت وزارة التربية والتعليم منصة إلكترونية للطلاب، أتاحت من خلالها جميع مناهج المواد الدراسية، والتي تساعد الطلاب في تحصيل المناهج إلكترونيا، دون الحاجة إلى الكتاب الورقي.

منصة إدمودو

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منصة إدمودو للطلاب للتسهيل عليهم التواصل مع المعلمين وإرسال الرسائل فيما بينهم، ما يساعد على توفير الوقت من خلال الجمع بين أدوات الفصل الدراسي على المنصة.

قناة وزارة التربية والتعليم على يوتيوب

أنشأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قناة وزارة التربية والتعليم على موقع يوتيوب، لتوفير مقاطع الفيديو الخاصة بشرح المناهج الدراسية.

بنك المعرفة المصري

يساعد بنك المعرفة المصري في توفير جميع المعلومات التي يحتاج إليها الطالب المصري في جميع المناهج.

القنوات التعليمية

وفرت الوزارة عددا من القنوات التعليمية التلفزيونية، والتي يتم من خلالها بث شرح للدروس والمناهج التعليمية.

مكتبات إلكترونية يتم إتاحتها قريبا

تعمل وزارة التربية والتعليم على توفير عدد من المكتبات الإلكترونية، مثل E-books library ومكتبة E-books library Plus الخاصة بتوفير الكتب التعليمية الصوتية.