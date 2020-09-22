خال "طفل العجانة" يكشف آخر تطورات حالته الصحية: خرج من العناية المركزة

قال محمد عبدالرازق، خال طفل العجانة، إن حالة الطفل محمد مستقرة الآن وخرج اليوم من العناية المركزة وما زال الأطباء يباشرون حالته الصحية بكل اهتمام، موضحًا أنه بعد أن ظل الطفل 25 يوماً بالعناية المركزة خرج وحالته مستقرة، "نفسيته تحسنت ويتابع اهتمام الدولة"، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التليفزيون المصري".

وأضاف "عبدالرازق"، أن العائلة تثق في العدالة المصرية والقضاة النزيه الذي سيعيد حق الطفل الذي تعرض لاعتداء وحشي، "نحن نثق فى العدالة وعارفين أن حقه هيرجع له"، موجهًا الشكر والتقدير لوزير ة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد وكافة مؤسسات الدولة، حيث إن هناك اهتماما كبيرا من قبل الدولة بحالة الطفل محمد المعروف إعلامياً بـ"طفل العجانة".

وتابع خال طفل العجانة: "وزيرة الصحة دي فخر لمصر واستطاعت تجاوز أزمة فيروس كورونا المستجد بكفاءة".

في حادث مروع شهدته محافظة أسوان، خلال الأيام القليلة الماضية، أصيب طفل يبلغ من العمر 15 عامًا، بشلل في اليدين والقدمين، بعدما وضعه عامل بمخبز في عجان آلي، وتشغيله قبل أن يتركه بداخله يواجه مصيره.

وأسفرت تحريات الشرطة، عن تعدي المتهم محمد فراج، على الطفل المجني عليه، بوضعه بإناء العجين بالخباز الآلي بالمخبز وتشغيله، ما أصاب الطفل بإصابات بالغة قاصدًا إزهاق روحه.