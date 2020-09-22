إصابة النجمة الهندية زارينا وهاب بفيروس كورونا

أعلنت النجمة زارينا وهاب إصابتها بفيروس كورونا عبر حسابها على "تويتر"، وطالبت جميع من اختلطوا بها الفترة الماضية أن يجروا مسحة كوفيد 19 للاطمئنان على أنفسهم، مناشدة الجميع مراعاة الإجراءات الاحترازية.

وتعافى الفنان العالمي أميتاب باتشان، من فيروس كورونا أول أغسطس الماضي بعد 22 يومًا من تأكيد إصابته بالفيروس ونقله إلى المستشفى، في 11 يوليو الماضي.

وكتب أميتاب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، معلنًا إجراءه تحليلا لفيروس كورونا التي جاءت سلبية، وإثر ذلك غادر المستشفى وعاد إلى منزله.

وأجرى النجم البوليودي عزله داخل غرفته في المنزل "حجر صحي"، لفترة من الوقت، موجهًا الشكر لمتابعيه ودعوات محبيه التي وصلته، فضلًا عن توجيه التحية للطقم الطبي في الهند.

وأصيب الفنان أميتاب باتشان، 77 عاما، بفيروس كورونا في 11 يوليو الماضي ونقل إلى المستشفى، وبعدها أكد نجله أبهيشيك إصابته وزوجته إيشواريا راي وابنتهما، ونقلا إلى المستشفى، وخرجتا في 27 يوليو الماضي.