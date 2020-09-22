ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ848 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا بقيمة 4 جنيهات عقب تراجعًا بقيمة 22 جنيها، في نهاية تعاملات أسواق المال والبورصات العالمية أمس.

وسجل الذهب عيار 24 نحو 969 جنيهًا، مقابل 965 أمس، فيما سجل الذهب عيار 21 اليوم 848 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 726 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب 6.785 جنيهاً.

وكان الذهب سجل الأسبوع الماضي، ارتفاعًا بقيمة 4 جنيهات.

وأرجع الدكتور وصفي أمين رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، الارتفاع إلى الأسعار العالمية وارتفاع سعر الأوقية لأكثر من 1930 دولارًا ومضاربات المستثمرين في الأسواق العالمية.

وقال إنَّ هذا الارتفاع يأتي بعد تراجع هو الأكبر منذ أكثر من شهر لأسعار الذهب، لكنه بين أنَّه رغم هذا التراجع في جرام الذهب، إلا أن الذهب لا يزال الملاذ الآمن لجميع المستثمرين عالميًا، خاصة بعد تدهور الاقتصاد بسبب جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ولفت رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات صحفية سابقة، إلى أنّ 2020 شهد زيادة بنسبة 38% في أسعار الذهب، مؤكّدًا أنّ السوق المحلية تتأثر بالتوازي مع بورصات الذهب العالمية، إذ إنّها المتحكمة في الأسعار.

وكشف نادي نجيب نائب رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، عن أفضل الأيام لتداول الذهب في السوق المحلية للمواطنين حائزي الذهب، وهي أيام "الجمعة ليلًا حتى الاثنين" صباحًا، نظرا لتوقف عمل البورصات عن المضاربة، وهي أفضل الأوقات التي يظل فيها الذهب ثابتًا.

ودعا نائب رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، المواطنين إلى ضرورة شراء الذهب في أوقات" الانخفاض" والانتظار الى الصعود لبيعه مرة أخرى، موضحا أنّه رغم تذبذب سعر الذهب، إلا أنّه يظل الملاذ الآمن لجميع المستثمرين عالميًا، خاصة بعد تدهور الاقتصاد بسبب جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد.