سعر اليورو اليوم الثلاثاء 22-9-2020 في مصر

ترصد "الوطن" في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها للمتابعين والقراء، متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري وفق بداية تعاملات صباح اليوم، الثلاثاء 22 سبتمبر الحالي، وذلك ببعض البنوك العاملة بالقطاع المصرفي على النحو التالي:

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB نحو 18.39 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية، نحو 18.40 جنيه للشراء، و18.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.42 جنيه للشراء، و18.75 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، نحو 18.43 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 18.43 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع.