سعر الدولار اليوم الثلاثاء 22-9-2020 في مصر

سجّل سعر الدولار تباينًا أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر الحالي، وترصد "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة التي تقدمها لقرائها، متوسط سعر بيع وشراء الدولار في بعض البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، مثل البنك الأهلي وبنك الإسكندرية وبنك قناة السويس على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

وفي قائمة البنوك الأقل سعرًا لتداول الدولار، برز 15 بنكًا، هي: "العربي الأفريقي الدولي، ومصر إيران للتنمية، والمصرف المتحد، والعقاري المصري، والأهلي المتحد، والتجاري الدولي، وقطر الوطني، وأبو ظبي الأول، وhsbc، الإسكندرية، التنمية الصناعية، الإمارات دبي الوطني بلوم، كريدي أجريكول"، ليباع بـ15.78 جنيه، مقابل 15.68 جنيه للشراء.

وبيع الدولار بـ15.79 جنيه مقابل 15.69 جنيه للشراء في بنوك: "التعمير والإسكان، الأهلي الكويتي بيريوس، عودة، المشرق، المصري الخليجي، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات".

أسعار العملات الأجنبية

سجلت الليرة التركية مستوى منخفضا قياسيا مقابل الدولار اليوم الثلاثاء، إذ يقيم المستثمرون احتمال رفع البنك المركزي سعر الفائدة خلال اجتماعه هذا الأسبوع للحد من تراجع العملة.

وسجلت الليرة 7.6440 مقابل الدولار وهو أدنى مستوى على الإطلاق بعدما سجلت 7.6365 مقابل الدولار عند الإغلاق أمس الاثنين.

ويقول المحللون، ومن بينهم محللو غولدمان ساكس، إن المركزي التركي سيقرر على الأرجح في اجتماعه المقرر يوم الخميس رفع سعر الفائدة لما يسمى بنافذة السيولة المتأخرة البالغ حاليا 11.25%، وهو من أعلى معدلات أسعار الفائدة التي يحددها.

وسجّل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع، وسجّل في بنك قناة السويس نحو 4.19 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع.

فيما سجّل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.43 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع، وسجّل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 18.40 جنيه للشراء، و18.57 جنيه للبيع.

بينما سجّل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك مصر نحو 4.09 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس نحو 20.07 جنيه للشراء، و20.26 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي سجّل نحو 20.07 جنيه للشراء، و20.26 جنيه للبيع.