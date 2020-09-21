سعر الدولار اليوم الاثنين 21-9-2020 في مصر

سجّل سعر الدولار تباينًا أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الاثنين 21 سبتمبر الجاري.

وترصد "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة التي تقدمها لقرائها، متوسط سعر بيع وشراء الدولار في بعض البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، مثل البنك الأهلي وبنك الإسكندرية وبنك قناة السويس على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، نحو 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

وجاء أعلى سعر لبيع الدولار في بنكي "مصرف أبو ظبي الإسلامي"، و"مصر" بـ15.81 جنيه، مقابل 15.71 جنيه للشراء، وهي البنوك الأعلى سعرًا.

وفي قائمة البنوك الأقل سعرًا لتداول الدولار، برزت 10بنوك، هي العربي الأفريقي الدولي، ومصر إيران للتنمية، وقناة السويس، والمصرف المتحد، والعقاري المصري، والأهلي المتحد، والتجاري الدولي، وقطر الوطني، وأبو ظبي الأول، و"hsbc"، ليباع بـ15.78 جنيه، مقابل 15.68 جنيه للشراء.

الجدير بالذكر، أنّ أسعار الذهب ارتفعت خلال تعاملات اليوم الاثنين، مدعومة بضعف الدولار، الذي تراجع أمام سلة من العملات الرئيسية.

إذ صعد الذهب في السوق الفورية بنسبة 0.2% إلى 1952.59 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:30 بتوقيت غرينيتش.

وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2%، مما يزيد إغراء شراء الذهب لحاملي العملات الأخرى.

ويأتي ذلك في وقت يترقب فيه المستثمرون كلمات أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي)، ومن بينهم جيروم باول رئيس المجلس، الذي سيمثل أمام لجان للكونغرس هذا الأسبوع.

أسعار العملات الأجنبية

سجّل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.58 جنيه للشراء، و18.75 جنيه للبيع، وسجّل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 18.55 جنيه للشراء، و18.74 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك مصر نحو 4.09 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

فيما سجّل سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس نحو 20.24 جنيه للشراء، و20.45 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي سجّل نحو 20.26 جنيه للشراء، و20.48 جنيه للبيع.

بينما سجّل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع، وسجّل في بنك قناة السويس نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.