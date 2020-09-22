فيديو.. واقعة تنمر جديدة بمسن يحمل حقيبة على ظهره: "شالوه ولفوا بيه"

بعد أيام قليلة من واقعة التنمر الشهيرة بعجوز سوهاج، تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو جديد يظهر فيه رجل مسن يقف أمام كشك "بقالة" ومعه حقيبته التي حملها على ظهره استعداداً للرحيل، فيتفاجأ المسن بشابين يقتربان منه، ويحاول أحدهما السخرية والتنمر به والاستيلاء على الحقيبة.

الأمر الذي رفضه الرجل وحاول الابتعاد عنهما ممسكاً بحقيبته، فانقض عليه أحدهما ساخرًا محاولًا أخذ الحقيبة منه، ودفعه الأخير عدة مرات، ورفعه على ظهره والالتفاف به في الهواء، في ظل ضحك واستهزاء من زملاء الشاب الذين كانوا يصورون "الواقعة المشينة".

وانهالت التعليقات من رواد موقع التواصل الاجتماعي مستنكرين الواقعة ومطالبين بمحاسبة هؤلاء الجناة، على عدم احترامهم للرجل المسن خصوصًا بعد أن انهالت الضحكات والسخرية من الجناة.

وكان من ضمن الأشخاص المعلقين على الفيديو حساب يحمل اسم مجدي والذي كتب قائلًا: "لابد من قانون حازم لردع مثل هؤلاء عديمي الإنسانية".

فيما علق حساب باسم "محمد" قائلًا: "المفروض أن اللي يتمسك يتهان ويتحبس ويشوف المرار من أجل اللي يشوفه ميعملش كدا بس احنا مش بنتقدم في حاجة من دي".

وكتب حساب باسم "تميم"، "الخطورة إن بقى فيه لَبس في تعاملاتنا مع بعض طبقا للمفاهيم البديهيةـ احنا عشان جيل قديم مكنش وارد بالنسبة لينا التفكير في طبائع الأمور وأولاها الأحترام، واحترام الكبير بالذات أيا كان صلتنا به".

وكانت هذه الواقعة هي الثانية في هذا الأسبوع، بعد أن تنمر شابين على رجل مسن، ويعاني من مرض نفسي، ثم ألقيا به في مصرف وسط القمامة، فيما تولت الجهات المعنية التحقيق في الفيديو، حتى ألقت الأجهزة الأمنية في سوهاج القبض عليهم، بعد تداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت التحريات الأولية بالواقعة الأولى، أنَّ المسن الذي ظهر في الفيديو "صلاح. خ" وشهرته "عاشور" من مواليد 1960 ويقيم في نجع "الأخيضر" دائرة مركز شرطة المراغة، وأن الشباب دفعوه في ترعة المرة المجاورة لطريق الأخيضر.