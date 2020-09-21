اعترافات صناع فيديو التنمر على "مسن سوهاج": "عشان نبقى مشاهير تيك توك"

"كنا بنعمل فيديو حلو، عشان ناخد فلوس من تيك توك ويوتيوب".. تلك الكلمات ملخص اعتراف 3 شباب في واقعة التنمر على مسن في سوهاج، وإلقائه فى أحد المصارف المائية.

شرح المتهمون في تحقيقات النيابة تفاصيل الواقعة، بعد أن نسبت إليهم تهم ضرب مسن وتصويره، بهدف الحط من شأنه والسخرية منه.

وقال المتهمون: "كنا بنهزر وهو عارفنا، بس احنا رتبنا للموضوع عشان ننشر الفيديو، ويعمل نسبة مشاهدة كبيرة على يوتيوب، وناخد فلوس، وكنا ناويين نكمل في موضوع المقالب الكوميدية، بس الدنيا اتقلبت عليه والمباحث مسكتنا".

وينظر غدًا قاضي المعارضات في سوهاج، حبس المتهمين على ذمة التحقيقات، بعد أن قررت النيابة حبسهم لمدة 4 أيام بعد القبض عليهم.

كان اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا بالواقعة، وتبين من المعاينة والفحص لأجهزة البحث الجنائى، بقيادة اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، ظهور مقطع فيديو متداول على صفحات مواقع التواصل الإجتماعى لمجموعة صبية يتنمرون على شخص مسن ويبدو أنه معاق ذهنيا، وقيام أحدهم بدفعه بيده وسقوطه في الترعة وسط ضحكاتهم، وقيام الضحية بسبهم أثناء محاولته الخروج، وقام أحد المتهمين بتصوير مقطع فيديو للواقعة ونشره على موقع مقاطع الفيديو القصيرة "تيك توك»".

وأشارت تحريات فريق البحث، بقيادة اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، إلى أن الواقعة حدثت منذ 4 شهور بنجع "الأخيضر" بمركز المراغة، مع عجوز معاق ذهنيا يدعى صلاح خلاف مزيد "60 سنة" وشهرته عاشور، وأن المتهمين فيها 3 صبية تتراوح أعمارهم ما بين 17 إلي 18 سنة، وقد تم تحديدهم، وتمكنت قوة من مباحث مركز المراغة بقيادة الرائد محمد عبدالسلام، رئيس مباحث المركز، من ضبط أحد المتهمين الثلاثة وهم: حسن 18 سنة- طالب بالثانوى التجارى، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو على أحد التطبيقات الإلكترونية "تيك توك"، يتضمن قيام بعض الصبية بالتنمر على رجل مسن حال تواجده على حافة أحد المجاري المائية، وقيام أحدهم بدفعه.

وكشفت جهود أجهزة البحث الجنائي عن أن الواقعة تعود إلى شهر مايو الماضي، وأن مرتكبي الواقعة هم 3 أشخاص، وتم ضبط أحد المتهمين، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة المُشار إليها بالاشتراك مع باقي المتهمين.

وتمكن فريق البحث الجنائي المشكل لضبط المتهمين الهاربين من ضبط أحدهما، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.