عم الطفل ضحية التنمر بالمنوفية: كنت جاي آخد التار وتعاطف الناس منعني

أعرب محمود عبدالعظيم، عم الطفل محمد، ضحية التنمر في المنوفية، عن صدمته الشديدة لما تعرض له ابن شقيقه والحروق التي أصابت جسده قبل وفاته، مشيرا إلى أنه اندهش من حجم التعاطف الكبير معه.

عم الطفل، قال في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إنه فكر في الثأر لابن شقيقه، لافتا إلى أصوله الصعيدية ولكن ما منعه هو حجم التعاطف مع الضحية "الناس كلها متعاطفة معاه وده اللي هداني شوية".

من جانبه، طالب أحمد عبدالعظيم، والد الضحية، بحق ابنه، مؤكدا أن التحريات لم تنصف ابنه، وتبرئ طفلين من الجناة في واقعة وفاة نجله نتيجة تلاعب محامي المتهمين.

وأضاف والد ضحية التنمر، لـ"الوطن"، أن محامي المجني عليهم قال للأطفال "قولوا إن محمد ولع في نفسه"، ولكن رئيس النيابة لم يقتنع بما قالوه.

وأشار إلى أن آخر ما قاله ابنه محمد قبل وفاته مباشرة "بابا أنا عايز حقي"، لافتا إلى أنه اتهم في المحضر الأطفال الثلاثة بارتكاب الواقعة.

وتعود تفاصيل الواقعة، كما رواها "أحمد عبد العظيم"، والد الطفل، في تصريحات لـ"الوطن"، إلى الشهر الماضي، عندما عثر ابنه على زجاجة تحتوي على كمية من البنزين، ألقى بها مجموعة من الأطفال بجوار المنزل، وأضاف: "خرجت للأطفال وقلت لهم عيب متعملوش كده تاني"، واستطرد بقوله: "على العصر قلت لبنتي اطلعي شوفي أخوكي، وعندما خرجت سمعت صراخها، فخرجت لقيت ابني مولع نار".

وأضاف والد الطفل "محمد": "معرفش ليه الأولاد عملوا كدا مع ابني، مفيش خلافات مع أهالي حد منهم، وأنا مقيم في مدينة السادات منذ 11 سنة بدون مشاكل"، مشيراً إلى أنه أسرع بابنه إلى مستشفى السادات، ونظراً لعدم وجود قسم للحروق به تم تحويله إلى المستشفى الجامعي، حيث أبدى الأطباء اهتماماً كبيراً بحالة الطفل.

وتابع الأب قائلاً: "أنا مستغرب جداً من اللي حصل"، موضحاً أنه قام بتحرير محضر ضد الأطفال الثلاثة المتهمين بإشعال النار في ابنه، بدائرة مركز شرطة السادات، وأضاف أن ابنه أكد، في أقواله بالمحضر، أن 3 أطفال قاموا بحرقه، بينما جاء في التحريات أن طفلاً واحداً هو من ارتكب الواقعة، وشدد على أن هذه المعلومات غير دقيقة، حيث إن الأطفال الثلاثة شاركوا جميعاً في ارتكاب الجريمة بحق ابنه.