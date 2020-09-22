الملا عن منتدى "غاز شرق المتوسط": سيكون منصة من أجل دعم الطاقة والسلام

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إنَّ التوقيع اليوم علي منتدى غاز شرق المتوسط يمثل نجاحًا للدول المشاركة فيه بعد العمل عليه لمدة 20 شهرًا.

وأضاف "الملا"، خلال التوقيع الذي تمّ صباح اليوم لتحويل منتدى غاز شرق المتوسط لمنظمة إقليمية، أنَّ "المنتدى سيتمّ الاعتراف به عالميًا وقدرته علي الحفاظ على القدرات البترولية والتعاون بين الدول، حيث يجب أن نشعر بالفخر علي هذا الإنجاز الذي استطعنا الوصول إليه رغم التحديات والعوائق".

وأشار "الملا"، إلى أنَّ المنتدى مفتوح أمام دول المنطقة التي ترغب في الانضمام اليه والتي تعمل وفق اهداف المنتدي، لافتًا إلى أنَّ المنتدي سيكون منصة من أجل دعم الطاقة والسلام في المنطقة، وسيكون بمثابة مفتاح الحياه للدول.