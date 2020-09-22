الخارجية تدعو الأمم المتحدة للتصدي للإرهاب ومحاولات تفكيك الدول

افتُتحت فعاليات الشق رفيع المستوى لدورة الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الحالي، بعقد الاجتماع رفيع المستوى بمناسبة مرور 75 عاما على إنشاء الأمم المتحدة (1945- 2020) تحت عنوان "75 عاما: المستقبل الذي نريده؛ الأمم المتحدة التي نحتاجها".

وألقى بيان مصر أمام الاجتماع، السفير سامح شكري وزير الخارجية، لطرح الرؤية المصرية في هذا الاجتماع المهم، حول حاضر ومستقبل الأمم المتحدة والنظام الدولي المتعدد الأطراف.

وأكد شكري في كلمته أمام الاجتماع، أهمية صيانة السلم والأمن الدوليين، من خلال التصدي لمحاولات تفكيك الدولة الوطنية، وتفتيتها ودفعها نحو الانزلاق لصراعات الهوية والطائفية، لافتا إلى أنّ مكافحة الإرهاب والتصدي للدول الذي توظفه لتحقيق مآربها السياسية والعقائدية، وتوفر له التمويل والملاذ الآمن، ومكافحة التطرف والجريمة المنظمة.

كما دعا إلى تجديد الالتزام بنزع أسلحة الدمار الشامل، وصياغة قواعد فعالة لضمان الأمن السيبراني والمعلوماتي، وإصلاح الهياكل المؤسسية المعنية بالحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وأهمها مجلس الأمن، وتعزيز آليات بناء ووقاية السلام.

وأوضح السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أنّ الاجتماع يأتي في مرحلة جوهرية من تاريخ المنظمة، كما يشهد إصدار الإعلان السياسي الذي يركز على ما حققته المنظومة الدولية والأمم المتحدة في 75 عاما مضت، وما تواجهه من تحديات في واقعنا المعاصر.

وأشار إلى أنّه يطرح تصورا لصيغة العمل الدولي متعدد الأطراف في المستقبل، لتحقيق ما تصبو إليه الشعوب من سلم وأمن ورخاء، مضيفا أنّ مصر اضطلعت على مدار دورة الجمعية العامة رقم (74) بدور نشط في صياغة وعملية المفاوضات على الإعلان، وحرصت على تضمينه رؤية وتطلعات الشعوب العربية والأفريقية.

وأضاف السفير محمد إدريس أنّ الاجتماع شهد إصدار تقرير السكرتير العام عن حملة الحوار الدولي Global Dialogue، التي امتدت على مدار العام الماضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، للتعرف على آراء المواطنين حول العالم، خاصة الشباب، في المنظومة الدولية وكيفية تطويرها بعد مرور 75 عاما على إنشاء الأمم المتحدة، والتحديات المستحدثة التي تواجه عالم اليوم.

وتشهد اجتماعات الشق رفيع المستوى لدورة الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الحالي، العديد من الفعاليات والقمم التي تنعقد حتى بداية أكتوبر المقبل، حيث ينطلق النقاش العام لرؤساء الدول والحكومات في الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الفترة من 22 – 30 سبتمبر 2020.