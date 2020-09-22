اليونان: غاز شرق المتوسط يؤكد قدرتنا على التصدي للاعتداءات

قال كوستيس هاتدزاكيس وزير البيئة والطاقة اليوناني، إنّ توقيع ميثاق تحويل منتدى غاز شرق المتوسط لمنظمة إقليمية بمثابة "يوم تاريخي".

وأكد خلال كلمته عبر الفيديو كونفرانس خلال التوقيع، أنّ المنتدى يؤكد إمكانية الدول المشاركة على التصدي لأي اعتداء، وحماية الدول المشاركة من أي توترات حالية أو قادمة في المنطقة.

وأضاف: اليوم ليست نهاية الجهود ولكنها بدايتها في التعاون والعمل من أجل الاستمرارية في المندي والعمل على تحقيق أهداف.

وأعرب عن سعادته بالتعاون مع دول المنتدى رغم جائحة فيروس كورونا المستجد، الذي أثر على العديد من المجالات الأخرى.