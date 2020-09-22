خلافات وعناد ودم.. عاطل يقتل جاره بطلق ناري في المعصرة

أنهي عاطل حياة جاره بطلق خرطوش، بسبب خلافات الجيرة في المعصرة بالقاهرة، وتم ضبط المتهم ونقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بالتشريح لمعرفة سبب الوفاة.

وتلقي مأمور قسم شرطة المعصرة، بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل في دائرة القسم، وبالانتقال والفحص والمعاينة عثر على جثة "محمود س." في العقد الثالث من عمره، مصاب بطلق خرطوش في الصدر.

وتوصلت التحريات، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل يدعي "عمر" في العقد الخامس من العمر، بسبب خلافات الجيرة، وأن خلافات قديمة بين الطرفين تجددت يوم الواقعة، بعد أن جلس المجني عليه فوق كرسي أمام منزله، ما استفز المتهم ودفعه للتشاجر معه، مطالبا إياه بعدم الجلوس خارج منزله.

وتدخل بعض الأهالي، ونجحوا في فض المشاجرة، ودخل المتهم إلى منزله، إلا أنه خرج بعد دقائق حاملا في يده بندقية خرطوش، وأطلق وابلا من الطلقات تجاه المجني عليه، الذي سقط علي الفور وسط بركة من الدماء.

تم نقل جثة المجني عليه إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بالتشريح لمعرفة سبب الوفاة، قبل أن تصرح بدفن الجثمان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.