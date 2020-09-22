عبده والمنهالي يجتمعان على حب السعودية والإمارات بـ"من بيننا عهد"

شارك الفنان السعودي محمد عبده، والإماراتي عيضة المنهالي، في عمل وطني غنائي بعنوان "من بيننا عهد"، أظهر عمق العلاقات بين السعودية والإمارات، التي تجاوزت مفهوم التعاون الثنائي بين دول الجوار، مؤكدين من خلال الصوتين الكبيرين في عالم الأغنية الخليجية مختلف أنواع المحبة التي تجمع الشعبين الشقيقين.

وجاء في الأغنية"

من دار زايد لا هل العوجا سلام

‏‎لديار بو تركي سليل أمجادها

الى المليك الما يضيم ولا يضام

‏‎نور الجزيرة حزمها وعمادها

لدار بو سلطان لي ع المجد حام

منّا التراحيب سبقت عدّادها

بوخالد محمد ليا أمّر وقام

لبت معه كل الأمم واسيادها..

عرض العمل الوطني الضخم "من بيننا عهد" من خلال فيديو كليب، صور خصيصا من إنتاج وزارة الثقافة وتنمية المعرفة - دولة الإمارات وإخراج ماجد العيسى، بعد أن كتب الكلمات الشاعر سيف كميدش الكعبي، ومن إخراج موسيقي وألحان محمد الأحمد، وتوزيع فهد سواح، وقام بأداء صوت "الحوربة" صالح عبدالواحد، وبمشاركة الغناء مجموعة كورال الإمارات، وكورال شباب السعودية.

وطرح العمل عبر قناة عيضة المنهالي الرسمية في موقع يوتيوب، وعبر جميع منصات وسائل التواصل الاجتماعي.