سكرتير مساعد أسيوط يتفقد 100 بيت ريفي بالقوصية

تفقد المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط، قرية مير الجديدة التابعة لمركز القوصية، يرافقه محمد عبدالحميد رئيس قرية مير حيث قام بمعاينة وزيارة 100 بيت ريفي بالقرية ضمن جولاته التفقدية للمتابعة الدورية للأعمال والخدمات المقدمة للمواطنين بكل القطاعات في مراكز وقرى المحافظة فضلاً عن متابعة المشروعات.

وشدد "الطيبي" على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي أقرتها الحكومة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وارتداء "الكمامات" حفاظًا على صحة المواطنين والعاملين بهذه القطاعات.

وكان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وجه قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بالمتابعة الدورية للخدمات المقدمة للمواطنين والمشروعات التي لم تستكمل أو التي أصابها الإهمال لرفع تقرير بها لإعادة النظر بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، مؤكداً على تقديمه لسبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم خدمات أفضل للمواطنين وتطوير أخرى في القطاعات المختلفة.

وأوضح أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تولي اهتمامًا خاصًا بمحافظات الصعيد والمشروعات التنموية الجاري تنفيذها والمشروعات المخطط تنفيذها خلال الفترة القادمة.