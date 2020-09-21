ورشة عمل لمسؤولي المعامل بمياه أسيوط لتدعيم وتطوير الأداء

نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، ورشة عمل لمسؤولي المعامل بمياه أسيوط بمركز تدريب الشركة، لمناقشة لتدعيم وتطوير الأداء ومناقشة معايير العمل داخل القطاع، وكيفية تدعيم خرائط GIS بأماكن سحب عينات ثابتة ومحابس غسيل، والذي ينعكس على جودة المياه المقدمة للمواطنين والتأكيد على سلامة وسرعة الإجراءات المتبعة بمعامل الشركة الثابتة والمتنقلة، بحضور نائب رئيس قطاع المعامل بالشركة ومديري الإدارة العامة للجودة ومديرى معامل الشركة.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس الادارة لشركة مياه أسيوط، أنّ التنسيق بين مسؤولي قطاع المعامل والمناقشة، تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية التي تعلنها الشركة للارتقاء بكفاءة العاملين بالشركة، وإتاحة فرصة جيدة لنقل الخبرات، في إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح الكيميائي إسلام حسنين نائب رئيس قطاع المعامل، أنّ ورشة العمل ناقشت كيفية تحديد نقاط ثابتة لسحب العينات وعمل محابس غسيل جديدة، والمساهمة بصورة مباشرة في تقديم حلول سريعة حال ورود أي شكوى من خلال التعرف على موقعها على الخريطة وتحديد أقرب مكان لها.

وأكد أنّ مثل هذه المناقشات والورش التعريفية ستستمر نحو تبادل الخبرات والمعارف بين الهيكل الإداري لقطاع المعامل، الذي يأتي ضمن جهود الشركة لضمان جودة المياه المقدمة لأبناء أسيوط.