استكمال رصف طريق "العطيات البحرية - المعابدة" بأبنوب في أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه جارِ استكمال رصف طريق "العطيات البحرية - المعابدة الشرقية"، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحسين البنية التحتية بالقرى الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ مشروعات الطرق ومحاور التنمية التي يجرى تنفيذها وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030.

وأكد محافظ أسيوط أهمية تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين بمراكز وقرى المحافظة بكافة القطاعات المختلفة وفقًا للإمكانيات المتاحة والاعتمادات المتوفرة، مشيراً إلى ضرورة الانتهاء من أعمال رصف وتمهيد الطرق التي تربط بين القرى وبعضها وبين المراكز على مستوى المحافظة طبقاً لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق الأمان والسلامة والانتهاء من الاعمال في مواعيدها الزمنية المحددة وذلك بالتنسيق بين المحافظة ومسئولي المراكز ومشروع الرصف.

من جهته، أوضح تاج جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب، أنه بناءً على توجيهات محافظ أسيوط، بضرورة الاهتمام بمشروعات الرصف واعتبارها من الأولويات، جارِ استكمال أعمال رصف طريق "العطيات البحرية- المعابدة الشرقية" (طريق الدير المعلق) بطول 500 متر.

وأكد متابعة أعمال الرصف التي تتم بنطاق المركز للارتقاء بمستوى الخدمات بالقرى الأكثر احتياجا، وتوفير كافة المقومات والاحتياجات الأساسية لمواطني تلك القرى.