هدد مدير الأمن.. 3 مشاهد تكشف نهاية "لانشون" أخطر مسجل في المنوفية

بعد مرور 24 ساعة على ظهور شاب يدعى "لانشون"، عبر مقطع فيديو تم بثه على صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، هدد خلاله مدير أمن المنوفية وضباط مركز شرطة بركة السبع، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هويته، وتبين أنه مسجل خطر متهم فى 24 قضية تنوعت بين سرقات وقتل وخطف وحيازة سلاح بدون ترخيص.

وتحركت قوة أمنية من المباحث إلى مكان اختباء المتهم، وأثناء ضبطه أطلق الرصاص تجاه القوات، ليحدث تبادل لإطلاق النيران، لم يستغرق سوى 9 دقائق، أسفر عن مقتل "لانشون".

3 مشاهد كشفت تفاصيل الاشتباك مع "لانشون" انتهت بنهاية مستحقة أراحت المواطنين من شره، وفقا لما ورد في تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية.

المشهد الأول

صباح يوم الأحد، تداول رواد "فيسبوك" فيديو لمسجل خطر يدعى "لانشون" بالمنوفية، تضمن توجيهه تهديدات إلى ضباط مباحث مركز بركة السبع وضباط مباحث المديرية، ووجه المتهم السباب إلى الضباط و3 من أهالي بلدته، محذرا مدير أمن المنوفية، بالإيذاء مهددا المواطنين بالقتل وإثارة الرعب، كما حدث مع مدير الأمن السابق، قبل أن ينهي الفيديو بتوجيه حديثه إلى مساعد وزير الداخلية لأمن المنوفية، قائلا: "مش هتسلموا مني وهخرب الدنيا عليكم".

المشهد الثاني

لم تمض ساعة على نشر فيديو "لانشون"، حتى رصدته إدارة المتابعة بمديرية أمن المنوفية، تبين من خلال التحريات أن المتهم سبق اتهامه فى أكثر من 24 قضية سرقة مخدرات قتل سلاح وترويع مواطنين، ودلت التحريات التى أجراها مدير مباحث المنوفية، أن المتهم يقوم بترويع المواطنين وسرقتهم، وكشفت أنه شرع خلال الشهر الماضي فى قتل 3 أمناء شرطة بطلق ناري أثناء مطاردته فى محاولة للقبض عليه.

المشهد الأخير

في تمام الساعة الخامسة فجرا، تحركت قوات الأمن بمديرية أمن المنوفية وتوجهت إلى منزل المتهم، ووضع مدير مباحث المديرية خطة للحفاظ على حياة المواطنين، حيث تم إرسال مخبرين سريين لجيران المتهم، وطالبهم بعدم الخروج أثناء عملية المداهمة، وتم فرض كردون أمني حول منزل المتهم، وعقب وصول سيارات الشرطة طالبت قوات الأمن المتهم بتسليم نفسه، فبادر بإطلاق الرصاص على الشرطة، وتبادلت قوات الأمن معه، وخلال 9 دقائق لقي المتهم "لانشون" مصرعه، وتحرر محضر، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.