هدد الضباط بالقتل.. تصفية المسجل خطر "لانشون" بعد مطاردة مثيرة بالمنوفية

تمكنت مديرية أمن المنوفية بقيادة اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، من تصفية مسجل خطر يدعي "م.ل" وشهرته "لانشون"، بعد مطاردته من قبل قوات الأمن في دائرة مركز بركة السبع، حيث بادر المسجل بإطلاق النيران علي قوات الشرطة والتي ردت عليه وأردته قتيلا.

ونشر المسجل "لانشون" فيديو علي صفحته علي موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، خلال الساعات الماضية، يهاجم فيها مدير أمن المنوفية وضباط قسم شرطة بركة السبع ويهددهم بالقتل والتعدي عليهم لمطاردته في كل مكان، كما تمكن المسجل منذ عدة أسابيع من إصابة 3 أمناء شرطة بطلق ناري أثناء مطاردته.

كان اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من مدير مباحث المنوفية، يفيد بقتل مسجل خطر يدعي "م.ل" وشهرته لانشون، بعد اشتباكه مع قوات الأمن خلال مطاردته في دائرة مركز شرطة بركة السبع .

وتحرر محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة بركة السبع، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة.

على صعيد متصل، تمكنت الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية بقيادة اللواء أحمد فاروق القرن مدير امن المنوفية، من إخماد حريق في مطعم الواحة في المنطقة الثانية بمدينة السادات بمحافظة المنوفية بعد الدفع بعدد من سيارات الإطفاء.

تلقي اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من مدير الحماية المدنية، يفيد بالسيطرة علي حريق في مطعم بالمنطقة الثانية بمدينة السادات، دون وقوع إصابات في الأشخاص وتم تحرير محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة السادات، وجار العرض علي النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة.