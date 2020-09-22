"التضامن" تخصص 10 ملايين جنيه لشراء مهام الإغاثة مع دخول الشتاء

قال محمد عثمان، رئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية بوزارة التضامن الاجتماعي، إنَّه تمّ رفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى مراكز الإغاثة بجميع مديريات التضامن، استعداداً للتغيرات المناخية المقبلة وما يصاحبها من سقوط أمطار، والتي تصل في بعض المحافظات إلى سيول.

وأضاف "عثمان"، في حواره لـ"الوطن"، أنَّه يتمّ سنوياً تخصيص مبلغ بالخطة الاستثمارية للوزارة لشراء مهمات الإغاثة، لافتاً إلى أنَّه تمّ تخصيص 10 ملايين جنيه هذا العام لشراء مهمات الإغاثة، إضافة إلى الموجودة بالمخازن، موضحاً أنَّه يتمّ تدريب العاملين في مجال الإغاثة، سواء في المديريات أو بواسطة الإدارة العامة للإغاثة.

وإلى نص الحوار:

الحماية الاجتماعية زوّدت المديريات بما يلزمها من مهمات الإغاثة

* ما أبرز الإستعدادات التي اتخذتها وزارة التضامن الاجتماعي، استعداداً للحالات الطارئة خلال فصل الشتاء؟

- تمّ رفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى مراكز الإغاثة بجميع مديريات التضامن، استعداداً للتغيرات المناخية المقبلة، وما يصاحبها من سقوط أمطار، والتى تصل في بعض المحافظات إلى سيول وأمطار غزيرة، كما أن الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالوزارة زوّدت المديريات بما يلزمها من مهمات الإغاثة، إضافة إلى ضخ مبالغ بالحساب الفرعي للإغاثة بالمديريات لصرف مساعدات للمنكوبين في حال حدوث نكبة، وتمّ إبلاغ جميع المديريات بضرورة وجود لجنة الإغاثة بالمديرية والإدارات الاجتماعية التابعة لها، لتكون على أهبة الاستعداد لمواجهة أى نكبة، ويوجد مبالغ مالية بالمديريات تحت بند الاغاثة تكفى لشراء مهمات الاغاثة ، وتم تخصيص 10 ملايين جنيه هذا العام 2020 لشراء مهمات "خيم، بطاطين، مراتب، مخدات".

كيف يتمّ تأهيل المتطوعين للتعامل مع الحالات الطارئة؟

- يتم تدريب العاملين في مجال الإغاثة سواء في المديريات، أو بواسطة الإدارة العامة للإغاثة دائمًا، إضافة إلى التدريب الذي تقوم به جمعية الهلال الأحمر المصرى للمتطوعين لديها، وتشترك الجهات الإدارية في ذلك، بإرسال إخصائيين للتدريب على أعمال الإغاثة.

التنسيق مع رؤساء الأحياء لتحديد أماكن الإيواء وتجهيزها حال حدوث نكبة

ما عدد مراكز الإغاثة؟ وهل تمّ التنسيق مع وزارات أخرى؟

- يتبع الوزارة 26 مركز إغاثة في 24 محافظة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى لجان الإغاثة الفرعية، وتم التنسيق مع أفرع مؤسسة التكافل الاجتماعى التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظات، والهلال الأحمر ليكونوا على أهبة الاستعداد، إلى جانب التنسيق مع رؤساء الأحياء لتحديد أماكن الإيواء، وتجهيزها فى حال حدوث نكبة، والتنسيق مع الجمعيات الأهلية النشطة فى مجال الإغاثة، لتقديم الدعم اللازم للمنكوبين مادياً ونفسياً، وتمّ عمل سيناريوهات أزمة بكل مديرية، وهذا السيناريو يحتوى على افتعال أزمة معينة وكيفية التعامل معها كل في مهامه.

صرف المساعدات المالية من خلال البحث الميداني

ما المحافظات المتوقع سقوط سيول بها؟ وما الدور الذى تقوم به لجان الإغاثة؟

- "شمال سيناء وجنوب سيناء، البحر الأحمر، مطروح، الإسكندرية، الأقصر، أسوان، سوهاج، الإسماعيلية، والسويس"، وتجهز لجان الإغاثة قبل الحدث مهمات الإغاثة بمراكز الإغاثة، كما أن لجان الإغاثة المحلية بالمديريات والمشكلة برئاسة مدير المديرية وعضوية ممثل وزارة الداخلية والمختصة بالمديرية فى مجال الإغاثة تقوم بالإبلاغ عن الحادث فوراً للجهة الإدارية المختصة وحصر الخسائر في الأرواح "المصابين والمتوفين"، والممتلكات "الثابتة والمنقولة"، وغير المؤمن عليهم وصرف المساعدات المالية من خلال البحث الميداني، وصرف مساعدات الإغاثة فى حالة الوفاة والإصابة، ومصروفات الجنازة والإعاشة خلال 5 أيام من تاريخ الحادث، وبحالات الخسائر في الممتلكات الثابتة والمنقولة غير المؤمن عليها، بعد قيام لجنة الإغاثة بتقدير قيمة الخسائر في الممتلكات، ويتمّ صرف مساعدات الدعم النقدي "ضمان، تكافل، كرامة" في حالة الاستحقاق، بعد عمل الأبحاث الاجتماعية على الأسر المضارة وتطبيق قانون الضمان الاجتماعي على الأسر.