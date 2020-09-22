"التنبؤ بالفيضان" يتوقع عدم سقوط أمطار اليوم وغدا

خلصت نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، إلى أنَّه من المتوقع عدم سقوط أمطار اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء على مصر، وكان المركز قد توقع سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية أمس.

وفيما يتعلق بالهضبة الإثيوبية، توقع المركز سقوط أمطار خفيفة إلى غزيرة تتراوح بيم 3 الى 20 مم في اليوم، وفي منطقة المستنقعات توقع المركز سقوط أمطار خفيفة ألى متوسطة تتراوح بين 3 الى 15 مم في اليوم وفي البحيرات الاستوائية توقع المركز سقوط أمطار خفيفة إلى غزيرة تتراوح بين 3 الى 25 مم في اليوم.

كما توقع المركز سقوط أمطار خفيفة إلى غزيرة تتراوح بين 3 الى 25 مم في اليوم وفي منطقة المستنقعات توقع المركز سقوط أمطار خفيفة الى متوسطة تتراوح بين 1 إلى 10 مم في اليوم وفي البحيرات الاستوائية توقع المركز سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تتراوح بين 3 الى 15 مم في اليوم.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان سابق، أنَّ يشهد اليوم الثلاثاء طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الغربية، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

كما يتوقع الخبراء، أنَّ يشهد شمال الصعيد طقس مائل للحرارة، وعلى جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على شمال الصعيد، كما تنشط على غرب جنوب الصعيد.

كما يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر.

وليلاً تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أنَّ يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد يكون الطقس لطيف، وجنوب الصعيد وجنوب سيناء يكون الطقس معتدل.