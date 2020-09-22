كيف تحصل على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة؟

يترقب طلاب الثانوية العامة نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات، والتي انطلقت أعمالها صباح الخميس الموافق 17 سبتمبر، وتنتهي مساء اليوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر الحالي، إذ بلغ عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة حتى الآن نحو 186 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2019/2020.

وتستعرض "الوطن" خطوات تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة وخطوات الحصول على النتيجة على النحو التالي:

خطوات تسجيل الرغبات في المرحلة الثالثة من التنسيق

- الدخول على الموقع الإلكتروني للتنسيق.

- يختار الطالب مصدر الشهادة التي تمّ الحصول عليها.

- يدخل الطالب رقم الجلوس والرقم السري الخاص به.

- يدخل الطالب الرغبات التي يريدها بالترتيب.

- التأكّد من سلامة البيانات الأساسية مثل الاسم والمجموع ومجموعة المواد أو التخصص والإدارة التعليمية أو المعهد الذي تتبعه.

- يتمّ عرض قائمة رغبات الطالب على الشاشة، ويُسمح له بإضافة رغبات إضافية أو تعديلها.

- بعد الانتهاء من إدخال قائمة الرغبات يتم عرض القائمة لمراجعتها ثم إصدار أمر التسجيل إلكترونيًا لتخزين الرغبات على قاعدة البيانات بالحاسب الآلي الذي سيقوم بعملية التنسيق.

- بعد التسجيل إلكترونيًا يعرض الموقع استمارة الرغبات التي جرى تسجيلها مع رقم تسجيل المعاملة التي قمت بها وإيصال تسليم رغباتك إلكترونيًا، ويمكن طباعة المستندات وحفظها في ملف، وفي حالة وضع بريد إلكتروني خاص بك سيجري إرسال إيصال لتأكيد تسجيلك لرغباتك إلكترونيًا.

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

- الدخول على الموقع الرسمي الخاص بالتنسيق على بوابة الحكومة المصرية من هنـــــــــا.

- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب في الخانة المخصصة لذلك.

- يظهر على الموقع الكلية أو المعهد الذي تم ترشيح الطالب له وفق مجموعه واستمارة رغباته.

- يطبع الطالب بطاقة الترشيح من الموقع ويستخدمها لتسليم المستندات الخاصة به بالكلية أو المعهد.

ويعلن الموقع الحد الأدنى للكليات والمعاهد عقب نهاية كل مرحلة حتى يمكن للطالب التأكّد من الحد الأدنى للرغبة التي تمّ الترشيح لها.

وتقدم "الوطن" عددًا من القواعد والإجراءات التي يجب أن يأخذها الطالب في الاعتبار قبل تسجيل الرغبات، وفقًا لوزارة التعليم العالي على النحو التالي:

- يكون متاحا قائمة بأسماء الكليات والمعاهد من الشعب المختلفة، وعليك اختيار رغباتك.

- الموقع يعرض الحد الأدنى للقبول بالكليات في السنوات السابقة، لتستطيع بناء تصور عن الكليات المناسبة لمجموعك.

- ناقش مع أسرتك ترتيب اختياراتك بعناية، حتى تكون الاختيارات التي ستبديها ممثلة تمامًا لرغباتك وقدراتك ومجموعة المواد المؤهلة الناجح فيها.

- إذا اختار الطالب إحدى الكليات خارج النطاق الجغرافي المحدد له، فإنّ برنامج الحاسب سيخطره فورًا بأنّ الرغبة تتعارض مع التوزيع الجغرافي، وعليه تعديل الرغبة واختيار الرغبة الصحيحة باستخدام الأسهم، كما لن يقبل النظام رغبات الطالب إلا بعد استيفاء كل الرغبات.

- حال وجود أي استفسار بشأن هذه الخدمة يمكنك الاتصال على رقم 19468.

قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب

- يحدد الطالب أسلوب الاختيار، إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته، أو بالجامعات.

- يختار الطالب الكلية أو المعهد الذي يرغب في الالتحاق به عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج، والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.

- تنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات، طبقًا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.

- على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له.

- يمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر شرط استيفاء الشروط المحددة.

- على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

- بعد الانتهاء من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي أدخلتها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.

- يمكن حفظ نسخة من رغباتك (Save As) على حاسبك الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.

- إذا عدّلت رغباتك عدة مرات (وهذا متاح لك) اعلم أنّ الحاسب سيحفظ آخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقًا لآخر تعديل نفذته.